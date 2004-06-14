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    14 июня 2004

    Антивирусы: Avast! v.4.1.418:

    18:55

    FTP-серверы: Serv-U v.5.0.0.12 Beta:

    18:30

    Утилиты: Ad-Aware Reference File 01R318 13.06.2004:

    18:05

    Семинар. Использование отечественных объективов на цифровых зеркальных фотокамерах.:

    18:02

    Настройщики: Throttle v.6.6.14.2004:

    17:40

    Настройщики: PCBoost v.3.6.14.2004:

    17:15

    Настройщики: SuperRam v.5.6.14.2004:

    16:50

    Настройщики: PCMedik v.6.6.14.2004:

    16:25

    Утилиты: VMware v.4.5.2 Build 8848:

    16:00

    Мультимедиа: Zoom Player v.4.00 Final:

    15:35

    Веб-браузеры: SlimBrowser v.3.99 Build 004:

    15:10

    Запись: CloneDVD 2 v.2.0.9.4:

    14:45

    Диагностика: ASTRA32 v.0.95 Beta:

    14:20

    Запись: CopyToCD/DVD v.3.0.18:

    13:55

    Утилиты: DVDIdle v.5.02:

    13:30

    Утилиты: DVD Region+CSS Free v.5.02:

    13:05

    Тестовые приложения: Fraps v.2.2.0:

    12:40

    Мультимедиа: ACE Mega Codec Pack v.6.00 Professional:

    12:15

    Мультимедиа: WinDVD Platinum v.6.0.6.46:

    11:50

    Micron на 4 года обгоняет конкурентов:

    11:30

    Бета-версия драйверов для звуковых карт SB Live!, Audigy 1 & 2 под Windows XP 64-bits:

    11:25

    Обновление прошивок для CD-приводов ASUS:

    11:05

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 14 июня):

    10:45

    Все Firmware прошедшей недели (с 7 по 13 июня 2004 года):

    10:30

    Все драйверы прошедшей недели (с 7 по 13 июня 2004 года):

    10:15

    Все BIOS прошедшей недели (с 7 по 13 июня 2004 года):

    10:00

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