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    10 июня 2004

    HD-DVD — спецификация 1.0 готовится к рассмотрению на этой неделе:

    18:04

    В линейке TDK Indi пополнение: 12x DVD-приводы:

    17:33

    Intel и Zinc Matrix Power: совместная разработка новых аккумуляторов:

    15:38

    Сверхпроводники в технике: в сотовой связи и электродвигателях:

    15:23

    DynaMO 1300LT Photo/1300U2 Photo — MO-гибриды от Fujitsu:

    13:48

    Общение в сети: MSN Messenger 6.2 Build 0137:

    13:05

    Официальные драйверы ATI Catalyst v.4.6 (Win2k/XP):

    12:40

    Новый модуль беспроводной связи от PCI SIG – в крышке ноутбука:

    12:17

    Официальные драйверы для RAID-контроллеров VIA:

    12:15

    Неофициальные драйверы ForceWare v.61.40 для видеокарт на чипах NVIDIA:

    11:50

    Обновление прошивки для приводов LG:

    11:25

    Sharp LC-M4500: 45" ЖК-монитор для применения в коммерческой сфере:

    11:15

    Амбициозные планы тайваньских производителей, ASUS и Acer:

    11:11

    Новая версия драйверов для мобильной графики чипсетов ATI:

    11:05

    Дополнительные драйверы от ASUS — Enhanced Display Driver v.1.11:

    10:45

    Утилиты: ASUS GameFace v.2.02:

    10:30

    Обновление драйверов для видеокарт ASUS (ATI):

    10:15

    Мировой рынок памяти: небольшие изменения после волны спекулятивных сделок:

    10:05

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 10 июня):

    10:00

    Фото дня: наши агенты в Кремниевой Долине:

    09:40

    BlueCore4: первые чипы Bluetooth с пропускной способностью 3 Мбит/с:

    05:48

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