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    9 июня 2004

    Apple Power Mac G5: трио, которого ждали давно:

    18:18

    Почтовые клиенты и фильтры: Popcorn v.1.69 Beta 3:

    17:15

    Веб-браузеры: Avant Browser v.9.02 Build 028:

    16:50

    Антивирусы: PestPatrol v.4.4.3.24:

    16:25

    Мультимедиа: Zoom Player v.4.00 RC3:

    16:00

    Intel призывает пересмотреть принципы проектирования полупроводниковых чипов:

    15:37

    Интернет и сети: AI RoboForm v.5.7.0:

    15:35

    Мультимедиа: WinDVD Tweaker Pro v.4.49:

    15:10

    Утилиты: DVD Region+CSS Free v.5.0:

    14:45

    Планы Elpida по расширению могут не дать желаемых результатов:

    14:43

    Утилиты: DVDIdle v.5.0:

    14:20

    Новые принтеры IBM Infoprint 1334 1412, и сетевые решения партнеров компании:

    14:03

    Настройщики: RegSupreme Pro v.1.0.0.17:

    13:55

    Pocket Loox 700: новые слухи:

    13:41

    Мультимедиа: AnyDVD v.3.8.1.3:

    13:30

    Утилиты: BadCopy Pro v.3.75:

    13:05

    Диагностика: HWiNFO32 v.1.43:

    12:40

    Хотите пропавшие конвейеры в Leadtek GF 6800? Обновляйте BIOS:

    12:26

    Microsoft: Service Pack 2 Build 2142 для Windows XP (Express Install):

    12:15

    Canon обновила линейку DV-камер моделями Optura 400 / 500:

    11:54

    Microsoft: обновление системы безопасности DirectX:

    11:50

    Официальные драйверы для видеокарт NVIDIA Quadro (+ PC и Mobile):

    11:25

    В 3 и 4 кварталах Seagate массово обновит линейки НЖМД:

    11:14

    Неофициальные драйверы ForceWare v.61.32 для видеокарт на чипах NVIDIA:

    11:05

    Неофициальные драйверы для мобильной графики NVIDIA (GeForce FX Go5700):

    10:45

    Новые драйверы для оптических мышей Logitech:

    10:30

    Ramtron обновила линейку FRAM 256 Кбит микросхемами:

    10:29

    Обновление прошивок для приводов Samsung:

    10:15

    Мировой рынок памяти: краткосрочные колебания цен в ожидании роста спроса:

    10:01

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 9 июня):

    10:00

    Нанотехнология+экология=самоочищающееся стекло:

    09:44

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