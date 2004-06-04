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    4 июня 2004

    Защита: Protection Technology и SoftKey.ru заключили контракт на интернет-дистрибуцию новой версии известной защиты:

    18:38

    iR 1500: новая серия МФУ Canon:

    16:53

    300 Гб на внешнем накопителе: ez2 от Amacom Technologies:

    15:16

    SFF barebone IWILL на Computex: две разные близняшки:

    14:32

    Утилиты: ManageDesk v.2.16:

    14:20

    Резервное копирование: Backup2004 Pro v.3.3.1.75:

    13:55

    Переделка X800 PRO в X800 XT по-русски:

    13:47

    Настройщики: StartRight v.1.22:

    13:30

    Поддержка DDR2 667 — удел чипсетов третьих производителей?:

    13:12

    Безопасность: pcInternet Patrol v.3.0 Build 23:

    13:05

    VIA Envy24MT: 24-разрядный/192-кГц аудио контроллер для ноутбуков:

    12:57

    Менеджеры закачек: ReGet Deluxe v.4.0 Build 209:

    12:40

    Computex: у стенда ASUS:

    12:27

    Общение в сети: mIRC v.6.15:

    12:15

    Программирование: PHP v.4.3.7 Final:

    11:50

    Почтовые клиенты и фильтры: The Bat! v.2.11.02 Final:

    11:25

    Samsung снизила цены на флэш-память, надеется на увеличение спроса:

    11:25

    Фото дня: TV-тюнер USB 2.0 VisionDTV USB-Ter VP-7041 в нашей лаборатории:

    11:13

    Настройщики: nVHardPage NVIDIA Tweaker v.2.0:

    11:05

    Общение в сети: Messenger Plus! v.3.01.94:

    10:45

    Официальные драйверы для встроенного звука AC97 (Vinyl Audio Codec) чипсетов VIA:

    10:30

    Неофициальная бета драйверов Catalyst 4.6 для видеокарт ATI:

    10:15

    Computex 2004: сборная солянка:

    10:14

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 4 июня):

    10:00

    Мировой рынок памяти: Computex разочаровывает трейдеров:

    09:41

    Computex 2004: Kingston демонстрирует MMC 4.0 емкостью 1 Гб:

    09:01

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