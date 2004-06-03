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    3 июня 2004

    OmniChrome Hi-Def — HDTV-платформа VIA:

    19:15

    В линейке мониторов EIZO пополнение: FlexScan S190 и FlexScan S170:

    18:54

    Настройщики: Tweak-XP Pro v.3.0.4:

    18:05

    Gartner о рынке полупроводников: в 2005 году рост составит 15%:

    17:51

    Утилиты: DVD Region-Free v.3.68:

    17:40

    Утилиты: DVDIdle v.3.68:

    17:15

    Фото дня: 256 и 512 Мб DDR2-533 SDRAM DIMM в нашей лаборатории:

    17:03

    Почтовые клиенты и фильтры: IncrediMail Build 1488 Beta:

    16:50

    Утилиты: O&O Defrag v.6.5.851:

    16:25

    Computex: около стенда ECS:

    16:21

    Резервное копирование: File Backup Watcher v.2.6.1:

    16:00

    Чистильщики: CleanCenter v.1.33.91:

    15:35

    Computex 2004: S3 Graphics представляет OmniChrome:

    15:35

    Антивирусы: Anti-Trojan Shield v.1.4.0.9:

    15:10

    Утилиты: GetDataBack v.2.31:

    14:45

    Веб-браузеры: Opera v.7.51 Final:

    14:20

    Canon CP-330: старый портативный принтер с новым интерфейсом:

    13:56

    FTP-клиенты: CuteFTP v.6.04:

    13:55

    Утилиты: PlexTools Professional v.2.14:

    13:30

    nForce 3 Ultra: одночиповое решение, характеристики прежние:

    13:24

    Intel vs. AMD: соперничество перемещается на рынок встраиваемых систем:

    13:15

    Кодеки: Codec Pack All in 1 v.6.0.1.3:

    13:05

    Asustek, Gigabyte, MSI: вокруг только WLAN:

    12:49

    Обнаружен новый вирус: MyDoom+Sasser+Lovesan в одном флаконе:

    12:40

    Microsoft: Service Pack 2 Build 2142 для Windows XP:

    12:15

    Microsoft: Windows Media Player 10 – официальная бета-версия:

    11:50

    Неофициальные драйверы для RAID-контроллеров VIA:

    11:25

    Неофициальные драйверы для SATA-контроллеров Promise:

    11:05

    MSI готовит новую серию системных плат, готовится судиться:

    10:48

    Неофициальные драйверы для встроенной графики чипсетов Intel:

    10:45

    Утилиты: Intel Application Accelerator RAID Edition v.3.5.6.6282:

    10:30

    Обновление драйверов для AC97-кодеков C-Media:

    10:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 3 июня):

    10:00

    Toshiba готовит 1,8" 60 Гб диски, основной заказчик — Apple:

    09:22

    CLIE уходит в подполье: Sony прекращает продажи КПК в Европе и Америке:

    00:51

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