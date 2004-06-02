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    2 июня 2004

    Transmeta Efficeon TM8620 и TM8800 — на стыке 0,13 и 0,09-мкм техпроцессов:

    17:56

    FP2091: 20-дюймовый ЖК-дисплей BenQ с временем отклика 16 мс:

    16:28

    Диагностика: Central Brain Identifier v.7.0.0.6 Build 0602 RC1:

    15:10

    Intel Pentium 4 (Prescott): степпинг E-0, LGA775 — в продаже в Корее:

    14:46

    Веб-браузеры: SlimBrowser v.3.99 Build 001:

    14:45

    Чистильщики: CleanCenter v.1.33.90:

    14:20

    Почтовые клиенты и фильтры: The Bat! v.2.11.00 Final:

    13:55

    Tyan на Computex: Thunder K8QS Pro (S4882) — под 4 Opteron 800:

    13:48

    Запись: Nero InCD v.4.2.9.1:

    13:30

    Запись: NeroMIX v.1.4.0.22:

    13:05

    BFG Tech: продажи официально разогнанных карт на процессорах GeForce 6 серии:

    12:47

    Мультимедиа: Nero Media Player v.1.4.0.22:

    12:40

    Computex 2004: GPRS/Wi-Fi смартфон BenQ и 16х пишущий DVD-привод:

    12:35

    Sun и Fujitsu готовят замену Sun Fire и PRIMEPOWER:

    12:30

    Запись: Nero Burning Rom v.6.3.1.15:

    12:15

    M1563S — новый южный мост ULi и Transmeta:

    12:01

    Утилиты: DVD Identifier v.3.3:

    11:50

    Hitachi: жидкостное охлаждение для SFF barebone:

    11:27

    Утилиты: ATI Tray Tools v.1.0.0.325:

    11:25

    Bluetooth 1.1 RS-232 адаптер SMART Modular:

    11:11

    Microsoft: Service Pack 2 для Windows XP в сентябре… возможно:

    11:05

    Computex 2004: XGI представляет Volari PCIE:

    11:04

    Новая неофициальная версия Intel Chipset Software Installation Utility:

    10:45

    Новые версии драйверов для сетевых контроллеров Broadcom:

    10:30

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов LG:

    10:15

    Мировой рынок памяти: инерционное снижение цен:

    10:09

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 2 июня):

    10:00

    AOpen MVP — очередной аудио/видеоплеер-"мультимедийный центр":

    09:52

    Computex 2004: RS-232- Ethernet адаптер Moxa:

    08:01

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