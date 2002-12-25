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    25 декабря 2002

    ExtremeTech присоединился к сайтам, использующим RMAA в своих обзорах:

    12:18

    Новая barebone-система AOpen A744-SE:

    11:49

    AOpen анонсировала новую системную плату с лампой AX4B-533 Tube:

    11:20

    Ноутбук Hitachi FLORA 270W с водяным охлаждением на 2,2 ГГц Mobile Pentium 4-M:

    10:38

    В 2003 году TSMC станет центром производства графических чипов с нормами 0,13 мкм:

    03:30

    Статистика: пенсионеры активнее используют мобильники и ПК. Активнее, чем пенсионерки:

    02:27

    Sandisk и Micron Technology: примирение в канун Рождества:

    01:56

    ATI Fire GL X1: уточненные данные о тактовых частотах:

    01:48

    Matsushita и Ricoh планируют разработку оптического диска емкостью 1,5 Тб:

    01:39

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