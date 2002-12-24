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    24 декабря 2002

    Мультимедиа: AVI Preview v.0.21a:

    18:15

    Программирование: PHP v.4.3.0 RC4:

    18:08

    Архиваторы: WinRAR v.3.10 Final:

    18:05

    Запись: Alcohol 120% v.1.3.6.1223:

    17:43

    Обновление драйверов для видеокарт Creative:

    17:35

    Утилиты: X-Setup v.6.3:

    17:23

    Утилиты: ClonyXXL v.2.0.1.1:

    17:06

    Утилиты: Fraps v.1.9C:

    17:00

    Утилиты: WCPUID v.3.1a с набором дополнений:

    16:55

    Утилиты: DirectX 9 Uninstaller и DirectX Backdate:

    16:51

    О том, как помирились UMC и SiS:

    16:47

    Утилиты: NVFlash v.4.28:

    16:34

    Обновление драйверов для встроенного звука CMI9738 и CMI8738:

    16:28

    Утилиты: AsusUpdate v.3.41.04:

    16:16

    Новый 17-дюймовый ЖК монитор RoverScan Maxima Silver:

    13:45

    Sun vs Microsoft: Java будет поставляться в составе Windows:

    12:02

    Intel, Fujitsu и Sharp готовят подарок к Новому Году. В виде повышения цен на флэш-память:

    11:50

    DR-LED: новая светодиодная технология от Omron:

    11:16

    Принтерный Bluetooth адаптер от EPoX для порта LPT:

    00:47

    Nanya, Mosel Vitelic: DDR400 будет больше:

    00:11

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