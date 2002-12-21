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    21 декабря 2002

    Утилиты: ASTRA (Advanced Sysinfo Tool and Reporting Assistant) v.4.10:

    20:44

    Недельный отчет о вирусах от Panda Software:

    20:38

    Утилиты: CpuIdle и CpuIdle Pro v.6.0 Final:

    20:09

    Утилиты: Advanced Registry Tracer v.1.62:

    20:02

    Утилиты: Active Registry Monitor v.1.32:

    19:54

    Утилиты: CleanCenter v.1.329:

    19:48

    Интернет и сети: Avant Browser v.7.0.2.5 Final:

    19:42

    Интернет и сети: AOL Instant Messenger v.5.2.3074 Beta:

    19:36

    Официальные драйверы ATI Catalyst v.3.0:

    19:29

    Запись: NeroMIX v.1.3.1.6:

    19:23

    Запись: Nero InCD v.3.51.91 Update:

    19:20

    Microsoft: Service Pack 4 Beta для Windows 2000 утек в Сеть:

    15:03

    Новые версии BIOS для материнских плат Shuttle:

    14:46

    Обновление BIOS для материнских плат Supermicro:

    14:40

    Новые версии BIOS для материнских плат MSI:

    14:36

    Новые версии BIOS для материнских плат EPoX, Gigabyte и Jetway:

    14:33

    Официальные драйверы для звуковых карт Audigy 2 от Creative:

    14:27

    Неофициальные драйверы для Audigy под Windows XP:

    14:14

    Обновление драйверов для Radeon 9500/9700 под DirectX 9.0:

    14:09

    DDR и SDRAM поменялись ролями:

    13:17

    Microsoft DirectX 9.0 и язык HLSL, официально:

    13:15

    Лицензирование 800 МГц шины у Intel может привести к перестановке сил среди производителей чипсетов:

    13:10

    Microsoft DirectX 9.0 и язык HLSL, официально:

    12:28

    Новости проекта "Журнал iXBT.com": четвертый номер на подходе!:

    00:39

    AMD Barton 2500+: первые результаты тестирования:

    00:03

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