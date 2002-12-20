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    20 декабря 2002

    Серверные системные платы от Supermicro с интерфейсом Serial ATA:

    18:34

    Версия графической карты на чипе Radeon 9100 от PowerColor:

    13:23

    Планы AMD по выпуску чипов для рынка многопроцессорных серверов:

    12:39

    Трехмерные ЖК-экраны Sharp появятся в продаже уже в будущем году:

    12:37

    Новый 15” монитор SyncMaster 152PTW Samsung:

    12:13

    Новые ноутбуки Toshiba DynaBook SS серии S6:

    11:53

    Компания Philips представила физические спецификации DVD+R/+RW v1.2:

    11:17

    Golden Flame от Soltek: платы SL-75FRN/SL-75FRN-R на NVIDIA nForce2:

    10:27

    Celox Networks закрывает свой бизнес:

    10:10

    Видеоролики с демками GeForce FX:

    10:03

    Прощай, последний Socket 370 Celeron!:

    09:47

    Мультимедиа: Sonique2 Alpha v.2.1.12.19:

    08:43

    Мультимедиа: Quintessential Player v.3.40 Build 37 Beta:

    08:43

    Мультимедиа: RealOne Player v.2.0 Build 6.0.11.853:

    08:42

    Мультимедиа: WinDVD Platinum v.4.5.11.15:

    08:42

    Мультимедиа: Global DiVX Player v.1.9.9.2:

    08:42

    Интернет и сети: eMule v.0.24a:

    08:41

    Утилиты: PowerStrip v.3.30 Build 366 Final:

    08:41

    Мультимедиа: Zoom Player v.3.00 Beta 3:

    08:41

    Microsoft: исправление для Windows 2000/XP:

    08:40

    Microsoft: обновление для Outlook 2000 от 18 декабря:

    08:40

    Microsoft: повышаем безопасность Windows XP:

    08:39

    Обновление LAN-драйверов от SUMA:

    08:39

    Обновление IDE-драйверов для контроллеров Promise:

    08:38

    Утилиты: Soltek Hardware Monitor Utility v.1.05 Beta:

    08:38

    Новые версии BIOS для материнских плат Soltek:

    08:38

    Новые прошивки BIOS для материнских плат MSI, Soyo и SUMA:

    08:37

    Новые версии BIOS для материнских плат и видеокарт Leadtek:

    08:37

    Новые версии BIOS для материнских плат Gigabyte:

    08:37

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