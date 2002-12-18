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    18 декабря 2002

    Новые серверы ActiveLinx:

    18:00

    Утилиты: "Фото на документы" v.1.81:

    17:41

    Вышла коробочная версия программы "Бухгалтерские бланки":

    17:31

    Премьер КАСЬЯНОВ вручил Премию правительства ABBYY и 1С:

    17:22

    Следуя за Intel, VIA переименовывает KT400, SiS готовит SiS655FX:

    15:58

    Картовод от Hitachi Maxell с интерфейсом PC Card:

    15:52

    MSI и Leadtek - первые производители карт на GeForce FX?:

    15:26

    Dataquest: рынок DRAM 2002 года, предварительные результаты:

    13:57

    Интернет и сети: Avant Browser v.7.0.2.5 Beta 2:

    13:45

    Компания Visiontek объявила о переходе на графические чипы от ATI. Своеобразно...:

    13:32

    Утилиты: PC Cleaner v.3.5.0.600:

    13:14

    Утилиты: HDCleaner v.2.328:

    13:07

    Утилиты: HyperSnap-DX v.5.02.00:

    12:59

    Мультимедиа: WinAmp 3.0c Build 488:

    12:45

    Новые версии BIOS для материнских плат Supermicro:

    12:32

    Новые версии BIOS для материнских плат QDI:

    12:22

    Обновление BIOS для видеокарт Albatron:

    12:14

    Новые версии BIOS для материнских плат ASUS:

    12:09

    AMD имеет возможность реализовать многопоточность. Есть ли желание?:

    10:56

    Отчет о состоянии рынка ЖК-панелей в третьем квартале 2002 DisplaySearch компании:

    10:40

    Новости сайта iXBT.com – для абонентов сотовой сети "Мобильные ТелеСистемы"!:

    10:10

    PixelView PlayTV PVR: новый TV+FM тюнер от Prolink:

    10:03

    iRiver iFP-195TC: флэш-плеер с 512 Мб встроенной памяти!:

    09:24

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