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    14 декабря 2002

    Интернет и сети: Mozilla v.1.3 Alpha:

    16:16

    Утилиты: RegScrubXP v.3.2.5:

    16:08

    Интернет и сети: BeFaster Lite v.1.0:

    15:58

    Утилиты: PowerStrip v.3.30 Build 62 Final:

    15:54

    Мультимедиа: WinDVD Platinum v.4.5.11.7:

    15:46

    Интернет и сети: ZoneAlarm Pro v.3.5.169:

    15:41

    Запись: Blindwrite Suite v.4.2.7:

    15:16

    Мультимедиа: AVI Preview v.0.20a:

    15:09

    Архиваторы: WinAce v.2.3 Beta 4i:

    14:49

    Утилиты: Soltek Hardware Monitor Utility v.1.04 Beta:

    14:41

    Новые версии BIOS для материнских плат MSI:

    14:31

    Утилиты: ASUS PC Probe v.2.19.01:

    14:26

    Новые версии BIOS для материнских плат ASUS, EPoX и QDI:

    14:23

    Новые версии BIOS для материнских плат AOpen:

    14:00

    Новые версии BIOS для материнских плат Abit:

    14:00

    Поставщики чипов-2002, Top 30 по версии iSuppli:

    11:30

    SL-85FRV-R от Soltek на чипсете P4X600:

    10:34

    Новые DeskNote от ECS в наступающем 2003:

    01:24

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