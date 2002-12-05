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    5 декабря 2002

    Как отличить новые системные платы Intel D850EMVR/D850EMVRL от D850EMV2/D850EMV2L:

    21:41

    SGI и Kasenna анонсировали VOD-сервер:

    18:13

    Новая системная плата Gigabyte GA-8PE667 Ultra 2:

    18:03

    Антивирусы: F-Prot v.3.12c:

    17:09

    Интернет и сети: TrafMeter v.3.20.06:

    16:02

    Интернет и сети: GetRight v.5.0 Beta 3:

    15:21

    Драйверы KX Project v.5.00.3528 BETA:

    15:15

    Утилиты: A-Tuner v.1.2.4.8:

    15:10

    DDR: начинается снижение контрактных цен:

    14:19

    Разработка: Macromedia Dreamweaver MX 6.1 Updater:

    13:26

    Утилиты: PowerStrip v.3.30 Beta Build 358:

    13:04

    Запись: CloneCD v.4.2.0.2:

    12:58

    Интернет и сети: RaidenFTPD v.2.4 Build 32:

    12:50

    Утилиты: Defrag v.1.0:

    12:36

    Microsoft: важное для Outlook 2002:

    12:24

    Новая акустическая система Xoro HSS 511:

    12:22

    Новые версии BIOS для материнских плат Soltek и Tyan:

    12:06

    Новый BIOS для видеокарт Leadtek:

    12:06

    SiS намерена разместить заказы на изготовление своих чипсетов у UMC:

    11:26

    Новая версия BIOS для материнских плат Intel:

    11:23

    Новые версии BIOS для материнских плат и видеокарт Abit:

    11:13

    Поставки тайваньских ЖК дисплеев: намечается последовательный рост:

    10:59

    ISMT завершила квалификацию ultra low-k диэлектриков для 300-мм процессов:

    09:57

    Creative NOMAD Jukebox Zen: теперь – 20 Гб версия:

    09:56

    M7NCD: µATX плата на nForce2 от Biostar:

    09:31

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