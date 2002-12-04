  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    4 декабря 2002

    Motorola и Magis представляют Air5: альтернативу 802.11а:

    20:40

    Новые серверы HP ProLiant DL320, DL360 и DL580:

    20:19

    DVD Forum: спецификации DVD-Audio пополнятся описанием дополнительного CD-Audio слоя:

    17:15

    Флэшка/MP3 плеер Kanguru Micro MP3 от Interactive Media:

    16:32

    Антивирусы: патч 4.29a для антивирусной программы Dr.Web:

    15:13

    Вирусный отчет компании Panda Software:

    15:03

    Интернет и сети: MailWasher v.2.00.19 Beta:

    14:58

    Утилиты: PCBoost v.1.12.2.2002:

    13:59

    Утилиты: SuperRam v.3.12.2.2002:

    13:58

    Утилиты: PCMedik v.4.12.2.2002:

    13:57

    Утилиты: Throttle v.4.12.2.2002:

    13:56

    Утилиты: Talisman Desktop v.2.5 Build 2507:

    13:22

    Фото дня: графическая карта Impact T4200 от X-Micro:

    13:14

    Утилиты: TaskInfo2003:

    13:13

    Утилиты: VCool v.1.8 Beta Build 10:

    12:48

    Интернет и сети: Mozilla v.1.2.1:

    12:28

    Новые версии BIOS для материнских плат Tyan:

    12:18

    Новинки на Ti 4800 и MX 440-8X от Leadtek:

    12:17

    Новая версия BIOS для видеокарт SUMA:

    12:15

    Утилиты: PlexTools v.1.17:

    12:12

    Официальные Detonator v.41.09:

    12:07

    Драйверы для сетевых карт от Intel:

    11:34

    Новые серверы IBM eServer p630 и удаленный доступ с помощью PDA:

    11:28

    Новые версии BIOS и драйверов для контроллеров HighPoint:

    11:27

    3,3-мегапиксельная цифровая камера Mega-Image 35 от Yakumo:

    11:26

    Новые версии BIOS для материнских плат Abit:

    11:25

    Новые версии компиляторов Intel C++ 7.0 и Intel Fortran 7.0 под Windows и Linux:

    10:51

    ECS представит EZ-Body:

    10:24

    3D Prophet ALL-IN-WONDER 9000 Pro 64MB от Hercules:

    10:17

    PowerShot S45: новая 4-мегапиксельная цифровая камера от Canon:

    10:01

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    декабрь
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018