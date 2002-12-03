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    3 декабря 2002

    Intrinsity выпустила 2ГГц встраиваемые микропроцессоры:

    19:26

    Утилиты: SMBIOS v.3.03:

    14:56

    Утилиты: DVD Region-Free v.1.25:

    14:51

    Утилиты: CleanCenter v.1.327:

    14:47

    Утилиты: BadCopy Pro v.3.60:

    14:43

    Утилиты: nVHardPage v.1.10.6b:

    14:24

    Hitachi Data Systems представила Thunder 9500:

    14:02

    Мультимедиа: Lame MP3 v.3.93.1 Codec:

    13:06

    Запись: CloneCD v.4.2.0.1:

    13:01

    Утилиты: ClonyXXL v.2.0.1.0 (на английском):

    12:53

    Новые драйверы для графических процессоров SiS:

    12:47

    Обновление драйверов для встроенного видео от Intel:

    12:41

    Detonator v.41.04 WHQL:

    12:35

    Toshiba и Sony представят 65-нм технологию на IEDM:

    12:34

    NewLogic представляет одночиповое 802.11 решение WiLD:

    12:17

    Запись: DVDXCopy v.1.2.1:

    12:02

    Утилиты: CDR Info v.1.17 и PX Info v.1.17:

    11:53

    Мультимедиа: ATV2000 v.2.0.17.0:

    11:44

    Мультимедиа: Zoom Player v.3.00 Beta 2:

    11:40

    Интернет и сети: FlashFXP v.2.0 Build 906:

    11:34

    Интернет и сети: Mail Monitor v.1.7 Beta для True Launch Bar:

    11:28

    Четвертый квартал будет для Intel очень удачным:

    11:11

    Новые версии BIOS для материнских плат Soltek:

    11:06

    Официальные AGP-драйверы от SiS:

    10:56

    Обновление драйверов для видеокарт Matrox:

    10:53

    Серия Barracuda 7200.7: новые винчестеры от Seagate, 80 Гб на пластину:

    09:48

    С будущего года DeskNote будут продаваться со сменными ЖК-панелями:

    09:34

    Новые ПК AIO ALL-IN-ONE LCD PC от Elitegroup:

    00:19

    Конкурс: Cg Contest на iXBT.com!:

    00:06

    Новости проекта "Компьюторг": новая статья "Технология DataPlay - версия от iRiver":

    00:05

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