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    2 декабря 2002

    Торговая комиссия США одобрила "винчестерную сделку" Hitachi-IBM:

    19:58

    Что мы знаем об AMD K9?:

    19:15

    Интернет и сети: ZoneAlarm Pro v.3.5.166:

    19:00

    Мультимедиа: WinDVD v.4.0.11.215:

    18:52

    Мультимедиа: VirtualDub v.1.4.13:

    18:42

    Microsoft: устранены новые ошибки в Windows XP:

    18:34

    Неофициальные аудио-драйверы для материнской платы K7NCR18X:

    18:14

    Пополнение линейки AIW: PCI карта ATI ALL-IN-WONDER VE:

    18:12

    Утилиты: ASUS PC Probe v.2.18.09:

    18:08

    Утилиты: Aflash v.2.20:

    18:04

    Обновление драйверов для AC97-кодеков от Analog Device:

    18:01

    VIA: объемы поставок чипсетов снизились, чипов C3 – удвоились...:

    14:04

    I-Trigue 2.1 3300: новая 2.1-канальная акустика от Creative:

    13:36

    Все драйверы прошедшей недели (25.11.2002-01.12.2002):

    13:15

    Все BIOS прошедшей недели (25.11.2002-01.12.2002):

    13:02

    Ricoh Caplio 300G: 3-мегапиксельная камера для подводной съемки:

    12:08

    SyncMaster 172W: 17-дюймовый широкоформатный ЖК дисплей от Samsung:

    09:47

    Sonic Edge 5.1 и Dynamic Edge 4.1: две новых бюджетных аудиокарты от Philips:

    09:18

    DPS: новый стандарт прямой печати с поддержкой Picture Transfer Protocol:

    08:44

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