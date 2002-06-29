  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    29 июня 2002

    Интернет: DHTML Menu Builder v.3.5 Build 003:

    13:35

    Интернет: ReGet Deluxe v.3.1 Build 131 Beta:

    13:15

    Утилиты: Customizer XP v.1.8.3 Beta 2:

    13:00

    Утилиты: PowerStrip v.3.19 Beta Build 292:

    12:46

    Запись: CloneCD v.4.0.1.9:

    12:33

    Группа разработчиков интерфейса HDMI объявила о выпуске черновой спецификации v0.9:

    05:08

    JEDEC приступила к работе над спецификациями DDR III:

    04:56

    Новый ноутбук с 15-дюймовой матрицей от Toshiba:

    04:46

    Новые драйверы для встроенного видео Twister от S3:

    03:42

    Обновление BIOS и драйверов для контроллеров Promise:

    03:24

    Обновление BIOS для материнских плат Abit:

    03:10

    Обновление BIOS для материнских плат AOpen:

    02:55

    Обновление BIOS для материнских плат ACorp:

    02:34

    Обновление BIOS для материнских плат Epox:

    02:18

    Обновление BIOS для материнских плат Lucky Star:

    01:56

    Обновление BIOS для материнских плат Supermicro:

    01:33

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    июнь
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018