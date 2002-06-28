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    28 июня 2002

    Мультимедиа: DVD2SVCD v.1.0.9 Build 3:

    19:45

    Microsoft Security Bulletin MS02-033: Unchecked Buffer in Profile Service Could Allow Code Execution in Commerce Server:

    19:29

    Microsoft Security Bulletin MS02-032: 26 June 2002 Cumulative Patch for Windows Media Player:

    19:03

    Motorola назвала TSMC стратегическим партнером №1:

    18:02

    Новые (бета) драйверы для видеокарт ATI Radeon:

    17:33

    Новые драйверы Omega/Plutonium для видеокарт ATI Radeon:

    16:47

    Новый ТВ тюнер PlayTV HD от Prolink:

    16:43

    Обновление драйверов для видеоадаптеров Hercules:

    16:13

    Драйверы Detonator v.29.42 для видеокарт ASUS:

    15:55

    Обновление BIOS для материнских плат AOpen:

    15:23

    Обновление BIOS для материнских плат Soyo:

    14:42

    Обновление BIOS для материнских плат ASUS:

    14:27

    Новые широкоформатные струйные принтеры от Epson:

    12:55

    Два новых сетевых сканера Fujitsu:

    12:21

    Россия – основной конкурент Индии на рынке оффшорного программирования:

    11:56

    VIA объявила о вступлении в консорциум HyperTransport:

    11:04

    Модули PC800-40 RDRAM от Adtec:

    10:39

    Миниатюрная 1,3-мегапиксельная камера Sony DSC-U10:

    10:13

    Два новых 15-дюймовых LCD монитора от LG Electronics:

    09:30

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