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    25 июня 2002

    MD-проигрыватель SJ-MR250 от Panasonic:

    20:50

    Applied продлевает жизнь старым литографическим инструментам:

    20:34

    Новинки Kyocera и Sony:

    16:22

    PocketGear 2060: PDA от Packard Bell:

    16:05

    Мобильный инструмент Zaurus SL-A300:

    15:36

    Intel: выпуск i845GE и i845PE отложен на четвертый квартал:

    14:57

    Новые карманные ПК от Hewlett-Packard: iPAQ Pocket PC H3900 и Jornada 728:

    14:36

    Утилиты: Reg Organizer v.1.38 beta 4:

    14:30

    Интернет: Offline Explorer Pro v.2.4.902:

    14:01

    Новая серия ЖК дисплеев от Sony:

    13:59

    Мультимедиа: Media Jukebox v.8.0.302:

    13:34

    Новая видеомонтажная плата RT.X100 от Matrox:

    13:16

    Драйверы Detonator v.29.42 WHQL для видеокарт от eVGA.com:

    13:00

    Новые WHQL драйверы Detonator v.29.80 для видеокарт Gainward:

    12:44

    48x CD-R диски от Ritek:

    12:39

    Обновление BIOS для материнских плат Gigabyte:

    12:28

    Обновление BIOS для видеоадаптеров SUMA PLATINUM:

    12:00

    Обновление BIOS для материнских плат Supermicro:

    11:44

    Обновление BIOS для материнских плат Chaintech:

    11:24

    Семейство профессиональных графических карт Wildcat VP от 3Dlabs:

    11:06

    Обновление BIOS для материнских плат Abit:

    11:04

    Barracuda ATA V: 60 Гб на пластину от Seagate:

    10:36

    Matrox Parhelia 512: результаты тестирования:

    10:11

    Пять новых мобильных процессоров от Intel, официально:

    09:26

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