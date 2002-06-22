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    22 июня 2002

    CMI9739: новый 6-канальный AC'97 кодек от C-Media:

    13:34

    Интернет: ProxyInspector for WinProxy v.2.3c:

    13:00

    Интернет: ProxyInspector for ISA Server v.2.0:

    12:55

    Интернет: Opera for Linux v.6.02 PR5:

    12:48

    Утилиты: RegRun Security Suite v.3.20 / All version/:

    12:35

    BlueTooth продукты серии EIO WaveLinker от InnoVISION:

    12:34

    Утилиты: Customizer XP v.1.8.3 Beta 1:

    12:20

    Обновление драйверов для материнских плат MSI:

    11:45

    Новые драйверы MouseWare для мышей Logitech:

    11:19

    Драйверы Detonator v.29.42 WHQL для видеокарт VisionTek:

    10:58

    Новая версия драйверов 4in1 для материнских плат на чипсетах VIA:

    10:40

    Обновление BIOS для материнских плат MSI:

    10:26

    Обновление BIOS и утилит для материнских плат ASUS:

    10:10

    Обновление BIOS для материнских плат Epox:

    10:00

    Обновление BIOS для видеоадаптеров Gigabyte:

    09:48

    Обновление BIOS для материнских плат AOpen:

    09:32

    Microsoft отправила Freestyle Beta PC бета-тестерам:

    07:20

    Коробочных Mobile Intel Celeron больше не будет:

    06:37

    FlexATX плата 4845GLF на чипсете i845GL от Acorp:

    06:34

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