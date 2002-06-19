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    19 июня 2002

    Вендоры графических плат перейдут на high-end модели из-за 845G:

    21:42

    Новые сервера NonStop Hewlett-Packard:

    20:20

    Compact Flash BlueTooth-адаптер Sharp:

    19:42

    SR7-8X: SiS 648 плата от ABIT:

    17:13

    Мультимедиа: Winamp v.3.0 Build 478 Release Candidate 1:

    17:00

    Утилиты: Tweak-XP v.1.34:

    16:38

    Интернет: Apache HTTP Server v.1.3.26 и v.2.0.39:

    16:11

    Micron предстанет перед судом:

    15:40

    Утилиты: ASUS PC Probe v.2.16.09:

    15:21

    Новые драйверы VIA 4in1 для материнских плат Soltek:

    14:55

    Плата AT31 Fusion на чипсете ATi IGP320 от FIC:

    14:54

    Обновление драйверов для звука Creative Sound Blaster Live! 5.1:

    14:28

    Фото дня: двухпроцессорная Intel SE7500CW2 и 2,4 ГГц Intel Xeon под нее...:

    14:27

    Новые официальные драйверы для графики Xabre от SiS:

    13:51

    Обновление BIOS для материнских плат VIA:

    13:24

    Обновление BIOS для материнских плат Iwill и Tyan:

    12:59

    Обновление BIOS и утилит для материнских плат ASUS:

    12:38

    Семейство внешних 44/24/44 CD-RW приводов CRW-F1 от Yamaha:

    11:30

    Новая линейка LCD мониторов MultiSync LCD NX от NEC Mitsubishi:

    10:47

    Новый внешний 40x CD-RW USB 2.0 привод от TEAC:

    10:35

    AMD представила Athlon MP 2100+:

    10:08

    Matrox официально представила линейку графических карт Parhelia-512:

    01:28

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