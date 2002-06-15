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    15 июня 2002

    Утилиты: Reg Organizer v.1.38 beta 3:

    17:40

    Интернет: DHTML Menu Builder v.3.5:

    17:20

    Запись: CloneCD v.4.0.1.6:

    17:00

    Интернет: ProxyInspector for WinGate v.2.3f:

    16:40

    Microsoft Security Bulletin MS02-027: Unchecked Buffer in Gopher Protocol Handler Can Run Code of Attacker's Choice:

    16:01

    О проблемах работы дисков Seagate Barracuda ATA IV с RAID-контроллерами, официально:

    15:44

    Утилиты: Intel Application Accelerator v.2.3.0 Build 2135:

    15:40

    Обновление драйверов встроенного видео для материнских плат SUMA:

    15:20

    Обновление драйверов встроенного звука для материнских плат SUMA:

    15:01

    1,9 ГГц Socket 478 Celeron будет выпускаться с нормами 0,13 мкм техпроцесса:

    14:47

    Новые драйверы Detonator v.29.42 и утилиты для видеокарт AOpen:

    14:40

    Новые официальные драйверы для видеоадаптеров Fire GL от ATI:

    14:20

    Обновление BIOS для видеокарт и материнских плат Abit:

    14:02

    Обновление BIOS для материнских плат Supermicro:

    13:40

    Обновление BIOS для материнских плат ACorp:

    13:21

    Обновление BIOS для материнских плат Epox:

    13:00

    i845G плата форм-фактора FlexATX от Freetech:

    12:59

    Обновление BIOS для материнских плат ASUS:

    12:40

    Обновление BIOS для материнских плат Tyan:

    12:20

    Обновление BIOS для материнских плат MSI:

    12:00

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