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    13 июня 2002

    Первый квартал обнадежил IDC: 4,7% вместо 3%:

    21:10

    TI предлагает новый материал для использования в экономичных микропроцессорах:

    18:24

    Интернет: Mozilla v.1.1 Alpha:

    18:00

    Интернет: ProxyInspector for ISA Server v.2.0 RC1:

    17:30

    Интернет: ZoneAlarm v.3.1 Beta Build 263:

    17:00

    Philips все активнее требует запретить распространение нелицензионных CD-R::

    16:57

    Интернет: Opera for Linux v.6.02 PR3:

    16:40

    Мультимедиа: BSPlayer v.0.85.488:

    16:20

    Утилиты: X-Setup v.6.2 Final:

    16:00

    Интернет: PHP v.4.3.0 Alpha with Zend Engine 2:

    15:40

    Palm на XScale будет делать Asustek:

    15:10

    Microsoft: SQLXML 3.0 SP1:

    15:00

    Matrox: новые карты G450 X2 MMS и G450 X4 MMS:

    14:38

    Microsoft Security Bulletin MS02-030: Unchecked Buffer in SQLXML Could Lead to Code Execution:

    14:30

    Microsoft Security Bulletin MS02-029: Unchecked Buffer in Remote Access Service Phonebook Could Lead to Code Execution:

    14:00

    E Ink: активная матрица толщиной 0,3 мм:

    13:58

    Производители материнских плат: минимум продаж придется на июнь:

    13:38

    Microsoft Security Bulletin MS02-028: Heap Overrun in HTR Chunked Encoding Could Enable Web Server Compromise:

    13:32

    SyChip: Secure Digital 802.11b адаптер:

    13:08

    Обновление драйверов для контроллеров HighPoint:

    13:01

    Обновление BIOS для материнских плат Intel:

    12:41

    Обновление BIOS для материнских плат Gigabyte:

    12:20

    Обновление BIOS и утилит для материнских плат ASUS:

    12:00

    Представительский ноутбук DynaBook Satellite 1850 от Toshiba:

    11:22

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