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    12 июня 2002

    Интернет: WinMX v.3.11 Beta 1:

    16:00

    Утилиты: CDCheck v.3.0.0.32b Beta:

    15:40

    Интернет: Windows Messenger / MSN Messenger v.4.6.0082:

    15:20

    Microsoft Security Bulletin MS02-022: Unchecked Buffer in MSN Chat Control Can Lead to Code Execution:

    15:00

    Microsoft Security Bulletin MS02-027: Unchecked Buffer in Gopher Protocol Handler Can Run Code of Attacker's Choice:

    14:30

    Утилиты: Gigabyte EasyTune 4 Beta 051702:

    13:20

    Новые официальные драйверы Detonator XP v.29.42 WHQL от NVIDIA:

    13:00

    Драйверы Detonator v.29.60 для Windows 2000/XP (продолжение):

    12:40

    Обновление драйверов встроенного звука от SiS:

    12:20

    Обновление драйверов встроенного звука от ALi:

    12:00

    DFI NB76 + Media Kit: barebone-плата?:

    11:54

    Новые драйверы для встроенного видео ProSavageDDR от S3:

    11:40

    NVIDIA Cg: программисты, готовьтесь...:

    11:26

    NVIDIA Cg: программисты, готовьтесь...:

    11:24

    Обновление BIOS для материнских плат Chaintech:

    11:20

    Обновление BIOS и утилит для материнских плат ASUS:

    11:00

    Графическая карта Tachyon G3300 на Savage XP от TYAN:

    10:04

    AMD vs Intel — причины выяснены, но спор продолжается?:

    08:48

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