  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    8 июня 2002

    Мультимедиа: MusicMatch Jukebox v.7.20.1162:

    19:12

    Мультимедиа: Media Jukebox v.8.0.293:

    18:09

    Интернет: Trillian v.0.73:

    17:39

    Интернет: Opera for Windows v.6.04 Beta Build 1120 (без Java):

    17:16

    Fairchild расширяет свое отделение в Китае:

    16:23

    Новые неофициальные бета драйверы для видеоадаптеров Radeon от ATI:

    16:11

    Плазменный монитор четвертого поколения Daewoo:

    15:57

    Обновление драйверов для контроллеров RealTek:

    15:48

    Обновление звуковых драйверов для материнских плат Soyo:

    15:26

    Обновление BIOS для материнских плат AOpen:

    14:56

    Обновление BIOS для материнских плат Leadtek:

    14:34

    Фото дня: AGP 8x карта Triplex Xabre Pro (Xabre400):

    12:08

    Новые носители от TDK: пришла пора 48х CD-R и 12x CD-RW:

    11:39

    Computex 2002: новая графика от NVIDIA будет изготавливаться с нормами 0,13 мкм:

    10:53

    Daytona GeForce4 Ti 4200 128MB от Palit:

    10:32

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    июнь
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018