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    7 июня 2002

    Интернет: mIRC v.6.02:

    18:51

    Интернет: ProxyInspector for ISA Server v.2.0 Beta 2:

    18:22

    Новый конвертер T1/E1 Transition Networks:

    17:32

    Изобретатель TFT лицензировал свое изобретение:

    17:16

    Интернет: The Bat! v.1.60q:

    16:20

    Комплект разработчика USB On-The-Go для Intel XScale PXA250 от Philips:

    16:13

    Интернет: Mozilla v.1.0 Final Русская версия:

    15:37

    Ноутбуки ThinkPad R31/R32 от IBM:

    15:36

    Computex 2002: экспозиция Benq:

    15:17

    TDK начала поставки новых внешних CD-RW приводов VeloCD:

    14:55

    Computex 2002: DSP для цифровых камер с тремя интерфейсами:

    14:38

    650 Мгц процессоры UltraSPARC IIi (Hummingbird) и новые серверы от Sun:

    13:36

    Microsoft Security Bulletin MS02-026: Unchecked Buffer in ASP.NET Worker Process:

    13:14

    Intel Chipset Software Installation Utility v.4.00.1013:

    12:04

    Новые драйверы ASPI от Adaptec для Windows 98/ME/NT/2000/XP:

    11:49

    Новые драйверы Detonator v.29.42 (Refresh Rate Fix Compatible):

    11:21

    Обновление драйверов видеозахвата для видеокарт ASUS:

    11:00

    Обновление BIOS для материнских плат ASUS:

    10:41

    Обновление BIOS для материнских плат ECS:

    10:20

    Обновление BIOS для материнских плат MSI:

    10:00

    Первые результаты тестирования AMD Clawhammer 800 МГц!:

    07:08

    Dual Xeon (Prestonia) платы на VIA P4X266?:

    05:48

    Внешне-внутренний модем AVC-56 - новое изделие российских апгрейдеров:

    05:34

    Фото дня: Hercules 3D Prophet 8500 128MB:

    05:22

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