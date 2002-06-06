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    6 июня 2002

    FireLite: USB-жесткий диск емкостью до 40 Гб:

    18:48

    Philips представила MPEG-2 кодек для азиатского рынка DVD:

    18:29

    Computex 2002: новый карманный ПК Acer на Palm OS:

    17:55

    Cardmediaviewer-H: картовод с жестким диском:

    16:48

    Casio GV-20: походная цифровая камера:

    16:14

    Интернет: Mozilla v.1.0 Final:

    15:04

    Computex 2002: разговоры о возможном раннем выпуске процессоров AMD K8 набирают силу:

    14:56

    Интернет: The Bat! v.1.60p Beta:

    14:32

    Gainward на Computex 2002:

    14:28

    Утилиты: Reg Organizer v.1.38 beta 2:

    14:12

    Интернет: Advanced Administrative Tools v5.12:

    13:42

    Текст и графика: HyperSnap-DX v.4.50.03:

    13:12

    Мультимедиа: Exact Audio Copy v.0.9 Beta 4:

    12:57

    Optio 430RS и Optio 330RS: стерео версии камер от Pentax:

    12:46

    Microsoft Windows XP Patch: WMI Cannot Register Permanent Event Consumer with Dynamic Classes:

    12:44

    Microsoft Windows XP Patch: WMI AccessCheck Receives Local Administrator:

    12:31

    Компактная Sora от Toshiba:

    12:29

    Computex 2002: Dr. Fix It от Lucky Star восстановит любой диск:

    11:49

    Утилиты: AOpen Hardware Monitor Utilities v.3.0.03:

    11:46

    Albatron на Computex 2002:

    11:04

    Первые официальные драйверы для графики Xabre400 от SiS:

    10:57

    Обновление BIOS для материнских плат ASUS и Gigabyte:

    10:42

    Canon PowerShot A200: 2-мегапиксельная камера для новичков:

    10:39

    Computex 2002: еще раз об ATI (R300):

    10:37

    Обновление BIOS для материнских плат Leadtek:

    10:20

    Computex 2002: концепты Mobile PC, Tablet PC и Microsoft Mira:

    02:00

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