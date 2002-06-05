  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    5 июня 2002

    ML-1250 и ML-1450: новые лазерные принтеры от Samsung Electronics:

    17:44

    Acer TravelMate 100: ноутбук-планшет:

    17:26

    AU Optronics: OLED vs. TFT:

    16:47

    STMicroelectronics на Computex 2002: контроллеры ЖК-экранов на Loihi:

    16:26

    Soltek на Computex 2002:

    15:39

    Soundbug: колонка-присоска:

    14:07

    Интернет: ZoneAlarm Plus v. 3.1.258 Beta:

    14:00

    Серия ноутбуков ThinkPad X24 от IBM:

    13:45

    Запись: Nero InCD v.3.29.1 Update:

    13:30

    ATI Technologies на Computex 2002: RADEON 8500XT, IMAGEON 100, R300 и другие:

    13:11

    Спецификации 4/3-дюймового сенсора Kodak:

    13:11

    Запись: Blindwrite Suite v.4.0.4:

    13:00

    Утилиты: PowerStrip v.3.18 Beta Build 285:

    12:31

    Запись: CD Mate v.2.2.5.30:

    12:00

    Computex 2002: экономичная плата для Crusoe от Kontron Asia:

    11:59

    Крохотная цифровая камера с возможностью записи видео от Mustek:

    11:44

    4-процессорная Xeon MP плата Thunder GC-HE от TYAN:

    11:26

    Microsoft: Front Page Server Extensions 2002 Web Download English:

    11:20

    Microsoft: Windows XP Patch: Directory Corruption Disables XP Search Companion:

    11:00

    Драйверы Detonator v.29.42 WHQL для Windows 9x/ME/NT/2000/XP:

    10:40

    Обновление BIOS для материнских плат Gigabyte:

    10:21

    Обновление BIOS для материнских плат Soyo:

    10:00

    Серия цветных лазерных принтеров Color LaserJet 4600 от Hewlett-Packard:

    03:00

    Новый внешний USB 2.0 комбо привод от Plextor:

    02:38

    Фото дня: аудио карта ESI Waveterminal 192X от EgoSys на чипе VIA Envy24HT:

    01:09

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    июнь
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018