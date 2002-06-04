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    4 июня 2002

    Чипсет ALi для Opteron и Athlon: дополнение:

    18:49

    Солнечные батареи из зубного порошка:

    18:22

    U Series X: новая линейка "бытовых" винчестеров от Seagate:

    16:56

    Винчестерная сделка между Hitachi и IBM: $2,05 млрд. – и все в одни руки:

    16:44

    Computex 2002: ЖК-телевизоры:

    14:49

    Computex 2002: линейка подсистем Serial ATA и ATA RAID 5 от Promise:

    14:39

    Утилиты: NVIDIA BIOS Editor v.1.0 RC3 Build 250:

    14:33

    Мультимедиа: Media Jukebox v.8.0.290 RC:

    14:02

    Hewlett-Packard и Transmeta: для Crusoe найдется местечко в Compaq Evo Tablet PC:

    13:57

    Запись: CDRWIN v.3.9A:

    13:40

    1 ГГц процессор C3 от VIA: факты и дальнейшие планы:

    13:33

    Мультимедиа: Winamp v.3.0 Build 475 Beta:

    13:20

    Computex 2002: Savage XP - Zoetrope для настольных ПК:

    12:58

    Обновления для Disc Detector и Disc Maker от Creative:

    12:44

    LCOS-телевизор ViewSonic:

    12:32

    Официальные драйверы для nForce под ОС Windows 98SE:

    12:20

    AX4B-533Tube: материнская плата от AOpen с лампой "на борту":

    12:03

    Новые официальные драйверы для видеоадаптеров Fire GL от ATI:

    12:00

    Серия PDA n20 от Acer:

    11:58

    Драйверы Detonator v.29.42 WHQL для видеокарт AOpen:

    11:41

    Обновление звуковых драйверов для материнских плат ACorp:

    11:22

    Обновление BIOS для материнских плат ACorp:

    11:00

    Обновление BIOS для материнских плат ASUS:

    10:30

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