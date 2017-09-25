Обзор операционной системы macOS High Sierra

Компания Apple выпустила новую версию своей операционной системы для компьютеров Mac — macOS High Sierra. Возможность загрузки обновления появилась только что, однако специально для iXBT.com Apple предоставила финальную сборку немного раньше. Это позволило нам познакомиться с новой ОС и разобраться в том, стоит ли обновляться и чего ждать от High Sierra.

Напомним, что Apple выпускает глобальные обновления macOS каждый год. Но очевидно, что радикально переделывать ОС ежегодно смысла нет, да и вряд ли оно нужно пользователям. Поэтому уже довольно давно стал ясен «ритм» обновлений: Apple чередует выпуск версий с более явными изменениями пользовательского интерфейса, внешних качеств и версий с существенными изменениями архитектуры, но весьма незначительными нововведениями по части заметных глазу аспектов.

Так было, например, с Leopard и Snow Leopard, Lion и Mountain Lion, а теперь вот — со Sierra и High Sierra.

Действительно, на первый взгляд, в High Sierra нет ничего такого, что давало бы какие-то принципиально новые возможности. Основные внешние усовершенствования касаются приложений: в первую очередь — «Фото» и Safari, во вторую — «Почта» и «Заметки». Интерфейс самой ОС и вовсе не изменился. Однако с точки зрения самого «фундамента» macOS это одно из самых крупных обновлений, и для Apple это большой задел на будущее. Главное: Apple перевела свою ОС на новую файловую систему — Apple File System (APFS) вместо HFS+. С этого и начнем.

Оговоримся, что в качестве тестового устройства мы использовали 12-дюймовый MacBook 2017 года.

Новая файловая система

Итак, что дает пользователю замена файловой системы? Предполагается, что APFS лучше работает с SSD-накопителями большой емкости. Вот что сообщает сама Apple: «Новая 64-битная архитектура поддерживает современные флэш-технологии и предназначена для использования новых накопителей большой емкости». Конкретно это должно обеспечить существенный прирост в скорости копирования файлов и вычисления размера папок.

Мы попробовали проверить это двумя способами. Во-первых, попробовали вычислить размер папок Library и System. Увы, в обоих случаях это произошло далеко не «мгновенно», как обещает Apple. И какого-либо выигрыша по сравнению с MacBook Pro, работающим под управлением Sierra, мы не заметили. Возможно, это не совсем корректное сравнение, но каким образом проверить скорость вычисления объема папок иначе, мы не поняли, ведь с небольшими папками это так или иначе работает практически моментально, даже на Sierra.

Не смогли мы и доказать утверждение про возросшую скорость копирования файлов. Бенчмарк BlackMagic Disk Speed как показывал результат в районе 1000 МБ/с на запись и 1300 МБ/с на чтение до обновления ОС, так и показывает. Приводим скриншот ниже. Разница с результатом на той же модели, но с macOS Sierra не превышает погрешности.

Возможно, бенчмарки — не самый релевантный инструмент. Поэтому мы не утверждаем, что заявленное Apple повышение скорости копирования файлов не работает, но, возможно, это касается какого-то определенного типа файлов или каких-то определенных форм работы. Но в любом случае не стоит рассчитывать, что сразу после обновления ваш компьютер будет «летать» и файлы будут копироваться действительно мгновенно — чудес не бывает.

Еще один важный момент: теперь ОС поддерживает только 64-битные приложения. В принципе, уже несколько лет разработчики были ориентированы именно на 64-битность и если и сохраняли 32-битные версии приложений, то только в дополнение к 64 битам. Но если вы пользуетесь какой-то раритетной и давно не обновлявшейся программой, то надо быть готовым к тому, что в macOS High Sierra она не пойдет.

Зато — хорошая новость для разработчиков: как-то оптимизировать существующие приложения для новой файловой системы не надо. Apple обещает, что все 64-битные приложения будут корректно работать в существующих вариантах. Не затронет обновление и пользовательские файлы. Правда, перед установкой ОС пользователю все равно настоятельно рекомендуют сделать бэкап системы, но это стандартное предостережение.

Новый стандарт видео HEVC

Еще одно новшество, внешне незаметное для пользователя, но важное не только для комфортности использования, но и для всего развития экосистемы Apple — поддержка на уровне ОС кодека видео H.265 (Apple его предпочитает называть High Efficiency Video Codec, сокращенно HEVC). Это относительно новый кодек, предполагающий более высокую эффективность сжатия, чем H.264, и ориентированный в первую очередь на 4К-видео. Именно HEVC выбран в качестве кодека для дисков 4K Blu-ray. Теперь же и Apple решила его поддержать, причем столь весомо.

Что это дает пользователю? Файлы, закодированные HEVC, теперь можно проигрывать на компьютерах Apple штатными средствами (прежде всего, плеером QuickTime), причем если у вас компьютер последнего поколения, даже самый слабый MacBook, то будет задействоваться аппаратное ускорение. Излишне говорить, насколько это важно, например, для экономии заряда батареи в случае с ноутбуком.

Но есть еще один существенный аспект. HEVC становится базовым кодеком для видео 4К, создаваемого на iPhone и iPad под управлением iOS 11. При этом, Apple обещает, что видео будет примерно на 40% меньше «весить», чем аналогичное видео, снятое на iOS 10 и, следовательно, закодированное с помощью H.264. Таким образом, если вы сейчас снимете видео на iPhone, после чего загрузите его в MacBook или iMac, то при отсутствии каких-либо проблем с воспроизведением получите еще и экономию дискового пространства.

И это только начало. Не за горами выход Apple TV нового поколения с поддержкой видео 4К, а значит уже совсем скоро 4К-фильмы будут стандартом в iTunes Store. И все они будут закодированы HEVC. Поэтому поддержка кодека на уровне ОС даст в итоге большую пользу и для просмотра потокового видео и купленных фильмов.

Metal 2 и поддержка VR

И еще одно обновление «под капотом»: поддержка технологии Metal 2. Как мы помним, API для GPU Metal дебютировал в iPhone в 2014 году, постепенно его стали поддерживать все SoC Apple. Теперь поддержка новой версии API появилась и в macOS. Это должно дать, во-первых, существенно более эффективное использование GPU в играх, а во-вторых, ряд возможностей для разработчиков, создающих приложения, ориентированные на GPU.

Опять же, как и в случае с вышеописанными нововведениями macOS High Sierra, проверить это проблематично: если какая-либо из существующих игр шла на компьютере под управлением новой ОС, она и будет идти, а если не шла, то, соответственно, не будет, потому что под Metal 2 игру надо оптимизировать на стадии разработки. Но в перспективе это должно дать результат, причем на всей линейке компьютеров Apple — от слабеньких 12-дюймовых MacBook до грядущего iMac Pro.

Мы попробовали запустить на High Sierra два бенчмарка, оптимизированных для Metal: GFX Benchmark Metal и GLBenchmark. Но они как раз и подтвердили наши предположения, что для использования Metal 2 требуется оптимизация не только на уровне ОС, но и в самих приложениях. Оба бенчмарка просто не стали работать.

И еще одно новшество, которое невозможно проверить — по крайней мере, сейчас. Это поддержка создания VR-контента, включая видео и приложения, а также улучшенная работа со шлемом HTC Vive. На сайте Apple указано, что заработает все только весной 2018 года. Кроме того, для работы с VR потребуется дискретная видеокарта.

Мы не будем на этом подробно останавливаться, так как, во-первых, это действительно очень узконаправленное новшество, а во-вторых, оно пока недоступно и говорить в общем-то не о чем.

«Так что же вам удалось все-таки попробовать на практике? Есть ли новшества, которые я могу без лишних усилий испытать сразу после установки High Sierra?» — наверняка мысленно восклицают читатели? Что ж, как уже было сказано в начале статьи, такие новшества есть, но они касаются конкретных приложений. К ним и перейдем и на практике покажем, что изменилось.

Photos

Итак, в первую очередь было переработано приложение «Фото» (Photos). Это, можно сказать, долгожданное обновление, поскольку после появления «Фото» взамен iPhoto и Aperture только ленивый не пнул Apple — ну действительно, как можно было убить профессиональную, годами совершенствовавшуюся программу Aperture ради непонятного гибрида фотоорганайзера и фоторедактора?

С точки зрения повседневного использования у «Фото» были некоторые преимущества, помимо главного — бесплатности и отсутствия необходимости отдельной установки. Но инструментов полноценного редактирования отчаянно не хватало. Теперь ситуация исправлена.

Конечно, «Фото» по-прежнему не стала Aperture. Это не профессиональный инструмент, а продвинутая любительская программа. Однако, во-первых, в этом качестве она действительно хороша, а во-вторых, теперь любой снимок можно прямо из «Фото» экспортировать в Photoshop, Pixelmator и некоторые другие сторонние приложения, отредактировать там и получить сохраненный результат сразу в «Фото», да еще без потери слоев.

Давайте рассмотрим более детально, что изменилось.

Главное новшество мы уже упомянули. Панель редактирования справа обрела куда более продвинутые инструменты. Причем, что нетипично для предыдущих фоторедакторов Apple, интуитивно понятные. Теперь обрезать фотографию, откорректировать цвет, повысить резкость, убрать шумы и лишние детали может даже пользователь, ранее не занимавшийся ничем подобным.

Причем здесь есть как кнопки для автоматической цветокоррекции и тому подобных вещей («сделать хорошо»), так и привычные инструменты фотографа, достаточные для косметической черновой обработки.

Кроме того, появились новые фильтры (это уж если говорить о совсем любительских опциях).

Менее существенные, но все равно полезные изменения были сделаны по части организации снимков. Прежде всего, появился выбор по типу файлов. Это полезно для пользователей iPhone и iPad. Теперь вы можете отобразить все Live Photos или все скриншоты или все панорамы...

И второй момент: фотографии теперь можно отсортировать по дате импорта, что тоже весьма полезно, особенно при большом объеме фотоархива.

Мы здесь не описываем всех новшеств — выделяем лишь главное и, на наш взгляд, полезное для максимально широкой аудитории. Но на самом деле новых возможностей в «Фото» гораздо больше. Например, работа с Live Photos (ими кто-то действительно пользуется?).

В любом случае, резюмируя, отметим, что уже ради одного только обновления «Фото» стоит обновиться до High Sierra — наконец-то эта программа становится похожа на то, что она должна собой представлять, имея в качестве предшественников iPhoto и Aperture.

Safari

Важнейшие нововведения были сделаны и в штатном браузере Safari. Во-первых, Apple заявляет, что Safari и раньше был самым быстрым браузером, а теперь стал еще быстрее.

Мы проверили это с помощью браузерного бенчмарка JetStream, тестирующего скорость JavaScript. Apple его тоже использует, но нам была интересна именно разница с тем результатом, который мы получили на том же компьютере под управлением Sierra. Конечно, в случае с подобными инструментами погрешность весьма велика, но нам кажется, что получившимся результатам можно доверять. И действительно, результаты в JetStream получились различными, причем в пользу High Sierra. См. скриншоты, где вверху — High Sierra, внизу — Sierra (больше — лучше). Так что браузер действительно стал быстрее, и это не может не радовать.

Второй существенный момент: в Safari появилась автоматическая блокировка автовоспроизведения видеороликов и звучащих элементов сайтов, что в наши дни крайне актуально.

Мы проверили это и зашли на один и тот же сайт с автоматически запускающимся видеоплеером сначала с MacBook Pro, работающего под управлением macOS Sierra, а затем — с MacBook, на котором установлена High Sierra. Результат — налицо: в первом случае видео сразу начало демонстрироваться, а во втором случае мы увидели статичный видеоплеер. Наведя на него мышку и кликнув на появившуюся иконку Play, можно запустить видео, но по умолчанию оно не стартует.

Третье принципиальное новшество Safari: теперь можно делать индивидуальные настройки для каждого сайта. Это может быть масштаб страницы, разрешение или запрет на автовоспроизведение видео и пр.

Понятно, что все вышеописанное (кроме скорости) можно было получить и в других браузерах с помощью расширений, плагинов и тому подобных дополнений сторонних разработчиков. Но очевидно, что куда удобнее, когда пользователю не надо ни о чем заботиться, и можно просто пользоваться. В этом, пожалуй, и проявляется философия Apple.

И последнее, о чем мы скажем в этом обзоре: функция Intelligent Tracking Prevention. Это сделано для предотвращения слежки за пользователем со стороны поисковых систем, которые затем назойливо предлагают рекламу того, что пользователь однажды искал. Надо полагать, компания Google новшеством будет не очень довольна :) Но, как и в случае с блокировкой автовоспроизведения видео, для пользователя это только плюс.

И вот что интересно: если мы постараемся оценить нововведения High Sierra, связанные с браузером Safari, то станет ясно, что Apple пытается нащупать некую золотую середину в отношениях между пользователем и интернетом. То есть Safari не режет браузеры и не пытается навязать режим инкогнито, но защищает пользователя от чрезмерной назойливости сайтов и поисковиков. Это интересный и перспективный путь, который при всех плюсах для пользователя не наносит существенного вреда интернет-индустрии, а в каком-то смысле может быть даже и полезен. Потому что пользователь, доведенный до белого каления очередным выскакивающим видеоплеером или бесконечной рекламой того, что он уже давно купил, может плюнуть и поставить баннерорезку. А от этого проиграют все.

Mail и Notes

Есть приятные нововведения и в двух других штатных приложениях, используемых почти всеми пользователями macOS: это «Почта» и «Заметки». В «Почте» (Mail) существенно переработан поиск по письмам. Apple сообщает, что он теперь более интеллектуальный, причем, программа самообучаемая: она анализирует действия пользователя и понимает, с какими контактами он чаще общается, в каком контексте чаще фигурирует то или иное слово. И это влияет на результат.

Мы попробовали сделать один и тот же поиск на компьютерах с High Sierra и Sierra, где был подключен один и тот же ящик на me.com. Результаты действительно получились совершенно разные. Сказать, что в High Sierra они релевантнее, мы пока не можем, равно как и обратное. Но, видимо, система действительно пока еще не смогла зафиксировать поведение пользователя, и со временем поиск будет все лучше и лучше. А пока можно сказать однозначно, что да, механизм изменился.

Кстати, два лучших, на взгляд системы, результата закрепляются вверху списка писем как «Топ-результаты».

И последний момент относительно почты: при ответе на сообщения в полноэкранном режиме экран делится на две части в режиме Split View и ваш ответ занимает всю правую часть экрана.

Вроде, косметическое улучшение, но особенно полезно оно может быть на MacBook — ноутбуке с совсем небольшим экраном, где экранное пространство особенно ценно.

Такие же косметические, но полезные улучшения есть и «Заметках» (Notes). Во-первых, теперь можно закреплять заметки наверху. Это действительно долгожданная вещь: раньше в бесконечном потоке заметок важные заметки терялись. Теперь их можно все время сохранять наверху.

И во-вторых, в «Заметках» теперь можно создавать таблицы, в том числе копируя их из Numbers и Excel. Кому-то, возможно, будет удобно — по крайней мере, тем, кто регулярно работает с числами и таблицами.

Выводы

Изменения в macOS High Sierra, конечно, не ограничиваются вышеописанным. Из более мелких вещей — возможность делать Live Photo во время общения по FaceTime, более естественный голос Siri и еще много подобных мелочей. Но главное — это все-таки то, что мы перечислили. И теперь надо резюмировать наши наблюдения.

Итак, внешне macOS High Sierra — не революция. Здесь есть немало полезных изменений в «Фото» и Safari, кое-какие улучшения «Почты» и «Заметок» (полезные, но все-таки менее масштабные), но все это менее существенно. Интерфейс и вовсе остался прежним.

Зато с точки зрения изменений внутренних, незаметных глазу, но в ближайшей перспективе сказывающихся на производительности и комфортности работы ОС, а на дальнюю перспективу — открывающих новые широчайшие возможности перед разработчиками, macOS High Sierra — одно из наиболее значительных обновлений за всю историю Apple.

Да, мы пока не можем в полной мере оценить ни новую файловую систему, ни ставку на видеокодек HEVC, ни внедрение Metal 2 и оптимизацию под VR. Но это то, что будет крайне важно для всей индустрии в ближайшие годы. То, что меняет эту индустрию и, по сути, двигает вперед.

Что же касается пользователей, то помимо всего прочего стоит отметить, что у macOS High Sierra точно такие же системные требования, что у Sierra, поэтому абсолютно все компьютеры под управлением Sierra могут быть обновлены до High Sierra. И, что важно, тормозить после обновления они не будут, даже если речь идет об относительно слабых конфигурациях (тех же MacBook). Так что нет никаких причин, чтобы откладывать обновление.