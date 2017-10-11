IP-камера видеонаблюдения KKmoon IPC 720p

Последние годы крайне любопытно следить за постепенным переходом сферы видеонаблюдения из узкопрофессиональной ниши, доступной лишь для избранных, в сферу абсолютно потребительскую, широкую, действительно массовую. Поначалу этот переход выражался только в упрощении технологии (профессионал скажет иначе: в опошлении), с тем, чтобы любой школьник сумел произвести установку и настройку камеры. Однако стоимость даже домашних решений оставалась если не запредельной, то, мягко говоря, доступной совсем не любому и каждому. Но глобализация с удешевлением производства рано или поздно должны были отразиться на цене продуктов. И это произошло. Тихо, незаметно. Благодаря незакрытому (пока?) интернет-рынку сегодня вполне можно обзавестись достаточно продвинутой камерой наблюдения с облачным видеосервисом для удаленного контроля, а потратить на покупку придется всего-то два-три десятка «условных единиц».

Многих наверняка гложут сомнения: действительно ли за такие деньги получаешь надежную технику с характеристиками не прошловековой давности? Забегая вперед, отметим: это действительно так, купленная за $20 камера оказалась не муляжом (цена-то как раз соответствует именно муляжу), а вполне работоспособным аппаратом. Разумеется, чем дороже выбранный на интернет-развалах товар, тем большей функциональностью и качеством он обладает. Но в условиях домашнего использования или в малом бизнесе так ли требуется изысканное качество картинки и прочие атрибуты дорогостоящей профессиональной техники?

Конструкция, технические характеристики

Привлекательный дизайн, настраивающий на робототехническую тему, черно-белые составные части с плавными линиями — такой гаджет будет уютно смотреться в любом интерьере. Ну, по крайней мере, не испортит его суровой неприглядностью, которая сплошь и рядом присутствовала в дизайне видеонаблюдения до тех пор, пока оно находилось только в профессиональной нише.

Комплектность таких камер может быть самой разной, но минимальный набор, как правило, одинаков: какое-то крепление (в нашем случае настенно-потолочное), краткая инструкция по установке, а также адаптер питания. Даже если выбор пал на камеру с PoE питанием, которое подается непосредственно по кабелю данных, то в комплекте обязательно будет иметься и адаптер.

Внешний вид таких потребительских камер всегда разный, но конструкция и расположение основных «агрегатов», как правило, повторяется: инфракрасные светодиоды для «ночного зрения» окружают объектив, выше над объективом расположен датчик освещенности. Объектив может иметь как фиксированную конструкцию, так и давать возможность изменения фокусировки вручную либо с помощью встроенных приводов (но это уже в дорогих моделях). Задняя панель основания содержит служебные разъемы и интерфейсы. В нашем случае в их состав входит LAN-порт (он нужен лишь для подключения в «радиозашумленном» месте либо при отсутствии надежного Wi-Fi покрытия), разъем для карты памяти формата micro SD/SDHC, которая используется для локальной записи и хранения снимков и видеороликов, а также вход питания. Отдельные модели могут быть снабжены еще и цифровыми тревожными входами для подключения внешних датчиков, но в нашем домашнем случае они не нужны — зачем переплачивать? — поэтому модель была подобрана без таких входов (на их месте стоит пластиковая заглушка).

Исключительно важный момент: в корпус нашей камеры вмонтировано стандартное резьбовое отверстие для крепления штативной площадки. Эта распространенная резьба имеется в большинстве используемых сегодня креплений и штативов.

Теперь — изюминка. За указанную незначительную сумму мы получили не просто камеру, но камеру поворотную. Причем конструкция подвеса позволяет охватить взглядом 355 градусов по горизонтали и около 60 градусов по вертикали.

Некоторые современные камеры могут прятать свою инфракрасную подсветку за специальными фильтрами, которые отсекают видимое в темноте свечение. Цель такой маскировки очевидна: с подобным фильтром никакой злоумышленник не будет догадываться, что его снимают. В данном случае подобных фильтров нет, инфракрасные светодиоды ничем не закрыты, они светят вперед и чуть в стороны, освещая ночную сцену примерно на ширину обзора.

Ещё одна пикантно-приятная особенность камеры: встроенный довольно громкий динамик. Он служит для обратной связи, когда пользователь может удаленно через мобильное приложение отправить голосовое сообщение тому, кто находится рядом с камерой. Такая аудиосвязь может осуществляться только в одну сторону, как в рациях: пока наблюдатель что-то говорит, звук со встроенного микрофона камеры к нему не поступает.

Имеющееся в комплекте крепление на вид довольно хлипкое, однако мы не собираемся пока использовать камеру в экстремальных условиях (хотя до этого впоследствии обязательно дойдет и она будет работать на улице суровой российской зимой — есть обоснованная уверенность, что такие условия камера в состоянии выдержать. Главное — исключить попадание влаги, а это сделать нетрудно).

Основные технические характеристики устройства представлены в следующей таблице:

Камера Фокусное расстояние f=3,5 мм Диафрагма F2,0 Угол обзора 355° по горизонтали и 60° по вертикали Датчик изображения, SoC CMOS 1″ 1 Мп, GK7102 + SC1145 Видео Видеостандарты H.264 (AVC) Разрешение Максимум 1280×720 Частота кадров 25 FPS при 1280×720 Стандарт аудио ADPCM моно 64 Кбит/с, двунаправленная аудиосвязь Сеть LAN 10/100 Мбит/с Wi-Fi 802.11b/g/n 2,4 ГГц Эксплуатационные характеристики Локальное хранилище карта памяти стандарта microSD/SDHC/SDXC до 128 ГБ Питание 5 В 2 А (потребление в активном режиме — 4 Вт) Габариты 107×105×125 мм Приложение для смартфонов KKmoon для Android Функции поддержка ONVIF, встроенный веб-сервер (поддержка браузеров Chrome, IE и т. д.)

датчик освещенности

инфракрасная подсветка 13 светодиодов, эффективность около 10 м

функция PTZ с приводами, 8 предустановок положения камеры

цифровое увеличение

обнаружение движения и звука

Настройки, эксплуатация

Прежде, чем рассмотреть основные настройки камеры, показывающие ее функциональность, хотелось бы в очередной раз констатировать: изучив эти параметры, мы не увидели каких-то негативных отличий от параметров «брендовых» камер с ценником в разы и даже десятки раз большим, нежели имеет герой обзора. Количество настроек, их состав и структура примерно одинаковы. Что снова наводит на мысль о технологической глобализации, когда границы между профессиональным и любительским оборудованием постепенно стираются, а единственно значимым отличием остается пресловутый ценник. Ну, и еще кое-какие отличия в качестве изготовления, куда же без этого.

Каждый должен знать одно важнейшее отличие недорогой, практически «нонейм»-камеры навроде рассматриваемой, от камеры, имеющей на боку шильдик с известным брендом (подразумевается, что обе сравниваемых виртуальных камеры обладают облачным сервисом). Это отличие заключается в том, что и первую камеру, и вторую нынче может установить и настроить, как уже говорилось, каждый школьник. На этом вся «похожесть» заканчивается, так как в первой, дешевой камере, обязательно имеется второй способ настройки — через встроенный веб-интерфейс. Вторая же камера, как правило, не имеет этого интерфейса — нужные порты в ней попросту заблокированы, а использовать ее можно только совместно с фирменным облачным сервисом и никак иначе. Вышесказанное нельзя назвать аксиомой, исключения всегда были и будут. Но даже беглое знакомство с несколькими десятками распространенных и не очень моделей подтвердит такую тенденцию.

Итак, в нашем случае первичную установку камеры можно осуществить несколькими способами. Основным способом считается регистрация в фирменном облачном сервисе с помощью смартфона или планшета. Управление всем процессом осуществляется в фирменном приложении KKmoon. Регистрация производится, в свою очередь, также несколькими способами: путем ручного ввода идентификатора камеры, путем сканирования QR-кода, который наклеен на дно корпуса, автоматическим поиском камеры в локальной сети, и, наконец, с помощью аудио-общения смартфона с камерой. Первые три способа не вызывают никаких эмоций, но в последнем случае довольно увлекательно слышать электронное пересвистывание, когда смартфон шифрованным переливом сообщает камере имя Wi-Fi-сети и пароль к ней.

Установка мобильного приложения Начало работы, добавление камеры Ввод UID камеры либо регистрация другими способами Добавленная камера

Таким образом, буквально за несколько минут установка и регистрация камеры завершены. Остается незакрытым вопрос с настройками, однако не всем и каждому нужно в них углубляться. Если при использовании аппарата предполагается ограничиться простым удаленным наблюдением (функциональностью видео- аудионяни), то можно считать, что дело сделано и камера полностью готова к работе.

Режим наблюдения в мобильном приложении всегда работает в ландшафтной ориентации. Поверх передающегося с камеры видеопотока могут отображаться кнопки-пиктограммы, необходимые для вызова некоторых функций.

Режим просмотра, передача звука включена, имеется возможность обратной передачи звукового сообщения Включение/отключение переворота и отражения картинки Ручная запись на локальный носитель 8 предустановок положения камеры в PTZ-менеджере

Но в этом интерфейсе мы не видим кнопок-стрелок, которыми можно было бы осуществлять вращение и наклон камеры. Все правильно. Они не нужны, так как движение по трем осям производится жестами. Стоит провести по дисплею смартфона влево — камера повернется влево. Проведешь вверх — соответственно, камера посмотрит вверх. Отзывчивость PTZ-двигателей камеры на жесты не всегда идеальна. Возможно, это зависит от качества связи, канала, по которому установлено соединение. Иногда камера словно бы «подтормаживает», раздумывая секунду-две, перед тем, как начать поворот или наклон платформы в указанном направлении. Но, в общем, такие недостатки совсем не критичны для бытового применения, а рассказ о них — это, скорее, привычные придирки слишком требовательного автора.

Хороший производитель всегда старается выставить заводские настройки так, чтобы они оказались оптимальными для большинства пользователей. Такое правило действует и в нашей камере, но возможны ситуации, когда пользователю требуется переиначить функциональность: изменить характер картинки, технические параметры видеопотока, сетевой адрес, порт и прочие характеристики соединения.

Как ни странно, но проделать все это (или почти все) можно непосредственно в мобильном приложении. Такое количество параметров в программах для смартфонов — большая редкость. Можно сказать, исключительнейшая. Такое ощущение, что разработчику дали задание внести в мобильное приложение настройки камеры, но забыли уточнить необходимый состав и количество. А он взял веб-интерфейс камеры и скопировал оттуда все настройки. Тем самым внедрил функциональность, полезнейшую для опытных администраторов «на колесах», но могущую напугать среднестатистических домохозяек и школьников.

Библиотека настроек Настройки поведения по тревоге: отправка на смартфон Push-сообщений, запись на карту памяти, отсылка на E-Mail или FTP Настройка длительности постоянной записи (режим записи по кругу) Настройки чувствительности микрофона и громкости динамика Настройки параметров видеопотока Настройки почтового сервера для отправки «тревожных» сообщений и снимков Настройки FTP-сервера для отправки «тревожных» снимков и видеороликов

Как видим, из мобильного приложения позволяется регулировать даже параметры обоих видеопотоков, первого (основного) и второго (дополнительного для низкоскоростных соединений): битрейт и уровень качества кодирования.

Как уже говорилось, настройки камеры фактически повторяют параметры, доступные в профессиональных аппаратах, за исключением совсем уже каких-то редкоиспользуемых функций (сходу и пример-то не приведешь — разве что автоматическое перемещение камеры вслед за движущимся объектом).

Доступ к веб-интерфейсу камеры осуществляется стандартно, по ее IP-адресу. Но прежде всего камера предложит запустить компактный служебный модуль, устанавливающий в системную папку Windows необходимые кодеки. Они требуются для того, чтобы видеопоток с камеры отображался в совместимых браузерах.

Скромный и довольно стандартный интерфейс главной веб-странички содержит в себе окно видеопотока с возможностью разделения на несколько частей для одновременного отображения множества камер. Здесь же, в боковой панели, находятся ссылки на странички с содержимым карты памяти и на модуль воспроизведения архива. Чуть ниже в форме джойстика расположены кнопки-стрелки для управления PTZ-механизмом камеры и список из восьми предустановок положения платформы. Кстати, если камера была повернута или наклонена вручную, без использования моторов (например, случайно задета), то восстановить калибровку можно с помощью кнопки, находящейся в центре джойстика. По ее нажатию будет приведен в действие механизм PTZ и камера произведет несколько тестовых наклонов и поворотов, этакую разминку, после чего вернется в центральное «умолчальное» положение.

Главная страница Страница настроек с параметрами обоих видеопотоков. Можно видеть, что среди доступных значений имеется даже интервал ключевых кадров Детальная подстройка характера картинки: яркость, насыщенность, контрастность, резкость. Здесь же имеется настройка порогового значения яркости, при котором включается инфракрасная подсветка. Аудионастройки: включение и отключение звука в первом или втором потоке, настройка уровня микрофона и громкости динамика Сетевые настройки: присваивание IP-адреса камеры, смена HTTP-, RTSP- и RTMP-портов Настройка динамических адресов (поддержка пользовательского сервера, а также популярных DynDNS и No-IP) Настройка порта ONVIF для регистрации в программных и программно-аппаратных комплексах видеонаблюдения сторонних производителей Настройка детектора движения. Доступны четыре прямоугольных зоны произвольного размера и положения, каждая зона может иметь разную чувствительность Настройка действий при обнаружении тревоги: отсылка сообщения по почте, сохранение видео на FTP или локальную карту памяти Расписание работы анализатора тревоги Файловая структура карты памяти с возможностью скачивания и просмотра материала Модуль просмотра архива записей с возможностью поиска по дате и типу тревоги. Доступен экспорт выбранного ролика.

Думается, приведенных настроек с головой хватит для любого применения, для любой ситуации. За исключением узкопрофессиональной ниши, разумеется. Да, здесь нет таких возможностей, как, например, обнаружение объекта, долгое время остающегося неподвижным (забытая сумка). Здесь нет отрисовки траектории движения. Нет и патрульного режима, при активации которого камера должна автоматически поворачиваться в заданных направлениях с заданными интервалами.

Увы, но такие уникальные функции присутствуют только в камерах или комплексах, заплатить за которые придется в сотни и тысячи раз больше. Стоит ли оно того — решать пользователю или заказчику.

Теперь коснемся качества изображения, которое дает камера. В сфере видеонаблюдения понятие качества состоит из двух основных факторов: разрешающая способность и качество картинки. Первый фактор — бесспорный и легко определяемый. Второй фактор состоит из множества составляющих: динамический диапазон, чувствительность датчика, обусловливающий способность работать на короткой выдержке во избежание смаза движущихся объектов, качество сжатия и т. д.), но они вторичны и описывают особенности применения камер в тех или иных условиях. По степени же востребованности наиболее значимым фактором является разрешающая способность.

Разрешающая способность рассматриваемой камеры не может быть заметно высокой даже по определению: размер кадра в нашем аппарате слишком невелик, всего лишь HD (1280×720). Камера считается хорошей, если ее разрешающая способность в ТВ-линиях достигает половины ширины кадра в пикселях. Например, Full HD камера считается вполне приличной, если ее разрешающая способность достигает 900-1000 ТВ-линий по горизонтальной стороне кадра (1920 точек). Следовательно, если придерживаться такого правила, хотелось бы надеяться, что наша камера даст хотя бы 500-600 ТВ-линий.

Так оно и случилось! Дешевенький экземпляр с несомненно скромной оптикой и мелким мегапиксельным датчиком уверенно предоставляет 600 ТВ-линий по горизонтальной стороне кадра. С большой натяжкой можно увидеть и все 700 линий, однако этому мешает грубоватый характер программного изменения размера кадра, получающегося при съемке.

Нужно отметить, что за время изучения множества гаджетов, обладающих функцией видеосъемки, автору встречались такие камеры, которые умудрялись давать эти же 600-700 ТВ-линий при гораздо большем размере кадра, Full HD. Конечно, в таких камерах явно использовалось программное увеличение, а делалось это для того, чтобы налепить на корпус аппарата гордую наклейку Full HD и с полным основанием стричь купоны. Здесь же мы, к счастью, такого маркетингового подвоха не наблюдаем.

Что касается качества сжатия — тут главную роль играет битрейт, с которым видеопоток передается по сети либо записывается на карту памяти. Но не только. Важное значение имеет еще и настройка качества сжатия (лучше заранее выставить максимальный уровень), а также выбор метода кодирования: CBR (постоянный битрейт) либо VBR (переменный битрейт). Первый способ кодирования лучше активировать в случаях, когда камера постоянно снимает значительное количество движения. Второй способ — VBR — идеально подойдет для наблюдения за преимущественно статичными сценами с редким нерегулярным движением.

Видео, передаваемое либо записываемое камерой во время работы, имеет еще одну особенность: частота кадров в нем переменная, от 10 минимальных до 25 максимальных кадров в секунду. Это снижает нагрузку как на процессор, так и на сеть/сетевое хранилище. Ведь если в кадре имеется сплошная статика, то зачем тратить впустую ресурсы, прогоняя по сети 25 раз в секунду фактически одну и ту же картинку? Именно так и работает кодек: съемка статики ведется с частотой 10 кадров в секунду, но стоит появиться обильному движению, как частота тут же скакнет до своего 25-кадрового максимума.

Заметим, что похожим образом ведут видеосъемку все мобильные устройства, в них такая технология продиктована аналогичными требованиями к экономии ресурсов и, соответственно, энергии. Ведь значительное энергопотребление не только быстрее расходует аккумулятор, но и сильнее нагревает электронные компоненты. А перегрев электроники — это бич всей современной миниатюрной техники.

К счастью, в нашей камере нет аккумулятора. Да и перегрев ей вряд ли грозит. Так, после суточной беспрерывной работы при комнатной температуре некоторые участки корпуса камеры нагреваются лишь до 37 °C. Но и даже такая невысокая температура наблюдается лишь в зонах, которые по определению должны быть горячими: это служебные интерфейсы (LAN-порт, слот карты памяти, Wi-Fi-антенна).

Что до работы при низких температурах — будущая зима покажет. Но можно заранее с достаточной уверенностью заявить, что электроника боится не столько холода (он вообще является положительным фактором для работы любой электроники), сколько последствий быстрого охлаждения с последующим быстрым нагревом или наоборот. Проще говоря, речь о конденсате, который может скапливаться внутри корпуса, оседать на компонентах, создавая угрозу окисления и замыканий. Другое дело — подвижные механизмы. Поворот платформы и наклон камеры осуществляется с помощью приводов, где наверняка задействованы гибкие или пластиковые соединения. Вот они действительно боятся мороза, изменяя размер и форму, становясь жесткими, а впоследствии хрупкими и ломкими. Для их сохранности требуется герметичный кожух с подогревом, но это уже речь о камерах совсем другого ценового уровня. Ну а пока не настала зима с ее жесткими морозами, камеру вполне можно установить на улице. Но, разумеется, под навесом.

Теперь можно изучить качество съемки. Заранее не предъявляя каких-то особых требований, конечно же.

Можно видеть, что во время перемещения камеры изображение рассыпается на квадраты — типичный недостаток упрощенного кодека с низким битрейтом. Однако картинка достаточно быстро приходит в норму. Детализация удаленных объектов недостаточно высокая, но тут большую играет роль выставленная фокусировка объектива. Но для гаджета такой стоимости главной целью является умение разглядеть что-то, а не зафиксировать увиденное в идеальном состоянии. Также претензии можно предъявить к особенностям цветопередачи: синюшные оттенки, ошибающийся баланс белого... Позвольте, о каком балансе белого может идти речь, уж не собираемся ли мы этой камерой снимать фильмы?

Инфракрасная подсветка камеры, как уже говорилось, распределяется относительно ровно по всей площади обзора объектива. Часто встречаются камеры, ночная подсветка которых сконструирована неправильно, давая слишком узкий пучок либо слишком большое рассеяние. Здесь же, как видим, все объекты в кадре становятся неплохо видны даже в полнейшей темноте (стоп-кадр из ночной съемки в комнате).

Эффективность подсветки измерить нетрудно, но здесь вопрос: до каких пределов можно считать эту подсветку эффективной? Если требуется уверенно распознать предмет или лицо, то эффективность будет достигать едва-едва 10 метров. Если же задаться целью увидеть хотя бы намек на предмет, находящийся в полной темноте, то эта эффективность вырастает уже до 25 метров. В подтверждение сказанного приведем ролик, снятый камерой ночью.

Эта цифра 25, едва различимая в полной темноте, означает именно то, что вы подумали: расстояние от камеры до данного объекта. Выполненная из куска белого пластика, имеющая высоту более полуметра, цифра достаточно отчетливо освещается камерой глубокой ночью. И, соответственно, фиксируется.

Наконец, кратко о звуке. В камеру встроен моно-микрофон с неплохой чувствительностью, записанный или переданный в трансляцию голос получается достаточно разборчивым. Но увеличивать уровень микрофона выше средних значений крайне не рекомендуется. Дело в том, что недорогая электроника производится и собирается с известной небрежностью, и такой признак элитности, как внутреннее экранирование, попросту отсутствует. В результате при увеличении чувствительности микрофона звук обязательно забьется помехами и наводками от работающих соседних элементов, особенно в тишине, когда автоматический уровень (АРУЗ, автоматический регулятор уровня звука) повышает чувствительность. Это даже приводит к ложным срабатываниям аудиоанализатора, включающего тревогу. Именно так: стоило нам увеличить чувствительность микрофона до максимума, как камера просто закидала смартфон непрерывными Push-сообщениями об обнаружении звука. Хотя на деле, в квартире, где установлена работающая камера, было тихо и спокойно, ведь хозяин «рулил» камерой на расстоянии более 2000 км.

Встроенный динамик-пищалка на максимальной громкости слегка отдает хрипотцой, но разобрать переданную со смартфона фразу оказывается нетрудно на расстоянии трех-пяти метров от камеры даже на улице, но, конечно, при отсутствии сильной внешней зашумленности.

Наконец, необходимо отметить еще одну важную особенность рассмотренной дешевой камеры: полную и безоговорочную поддержку протокола ONVIF. Наверное, это последний, наиболее веский довод в пользу эксплуатации такого дешевого продукта. Ведь благодаря низкой стоимости камеры вполне можно построить целый комплекс видеонаблюдения, утыкав камерами каждый укромный уголок домовладения или небольшого производства.

Программных инструментов для ПК, с помощью которых строятся системы видеонаблюдения, нынче огромное количество, включая даже бесплатные — только выбирай. Но имеются и готовые программно-аппаратные решения, часто популярные в домашних хозяйствах и позволяющие соорудить на их базе домашнюю систему видеонаблюдения. Например, известное оборудование бренда Synology.

Разумеется, наивно будет полагать, что в подобных решениях имеется готовая поддержка рассматриваемой камеры. Ну где еще известен бренд KKmoon, кроме как в границах этой статьи? Вот тут-то и понадобится поддержка ONVIF, благодаря которой подключение любой камеры к любому комплексу осуществляется так же просто, как и в штатных ситуациях. Например, мы буквально в несколько кликов включили рассматриваемую камеру в существующую домашнюю систему наблюдения.

Приятнейшим открытием явилось то, что в настройках свежеподключенной через ONVIF камеры в пакете Synology появилась возможность, отсутствующая в штатном ПО камеры: режим патруля с точной скрупулезной подстройкой всех параметров.

Таким образом, можно судить, что характеристики камеры целиком и полностью передались в управляющую программу, что в итоге привело к значительному расширению функциональности камеры.

Выводы

Почему в течение всей статьи упоминались преимущественно плюсы камеры, такие, как встроенный облачный сервис, широчайшие настройки и функциональность, поддержка ONVIF или удаленное PTZ-управление? Очевидно, потому, что существующие минусы с лихвой компенсируются низкой стоимостью аппарата.

Тем не менее, указать на явные недостатки легко:

отсутствие HDR-функции, ошибки в цветопередаче

невысокое качество сжатия

нестандартный контейнер, в которое упаковывается видео

Однако нужно помнить, что наличие этих недостатков обусловлено исключительно одним фактором, много раз уже упомянутым: пресловутой низкой ценой.