SSD-накопитель KingDian S400 емкостью 120 ГБ

Формально твердотельные накопители являются более технологичным товаром, нежели, например, винчестеры, однако их производство — процесс более простой, чем в случае последних. Фактически от производителя требуется лишь припаять к плате контроллер и чипы флэш-памяти, заключить это в корпус, да снабдить упаковкой. Разработку прошивок и даже готовых референсных дизайнов плат (вплоть до их заказного производства) в последнее время берут на себя как раз производители контроллеров — в общем, для того, чтобы выйти на этот рынок, никакие серьезные вложения не требуются. Вот создание контроллеров — процесс куда более творческий, так их разработчиков можно фактически по пальцам одной руки и пересчитать. В отличие от представленных на рынке конечных устройств брендов, многие из которых сами и вовсе ничего не производят, а заказывают продукцию где-то на стороне. Список глобально известных торговых марок, как обычно, невелик, но при такой простоте выхода на рынок появляются и чисто местные. Продукция под которыми, при нынешней простоте трансграничных покупок, впрочем, нередко может быть доступна и глобально.

Особенно когда каких-то серьезных требований к устройству нет, а требуется получить что-то максимально-дешевое. Такой случай недавно произошел и с нами :) Потребовался накопитель небольшой емкости за небольшие деньги для решения простых задач. В принципе, подошел бы и винчестер, но 500 ГБ (а именно с такой отметки они в основном стартуют в местной рознице) были избыточны, так что как вариант рассматривался SSD на 60 ГБ. Но тут в рамках очередной акции оказалось, что примерно за ту же сумму можно купить накопитель на 120 ГБ, причем на базе MLC-памяти с доставкой из Китая. А после получения устройства стало любопытно — что же оно собой представляет на фоне более известных марок. По крайней мере, в плане скоростных характеристик.

KingDian S400 120 ГБ

Устройства разных линеек под этой маркой, используемой компанией Kingdisk Century Technology Co. Ltd, в последнее время нередко становятся героями обзоров (в основном, в блогах) как раз благодаря онлайн-аукционам, где они хорошо представлены. Наш выбор пал на формально топовое семейство S400 по указанной выше причине — акция, в рамках которой 120 ГБ MLC-памяти получилось приобрести где-то на 20% дешевле, чем минимальная цена моделей той же емкости на TLC в московской рознице. Отметим, что тип памяти производитель у себя на сайте указывает четко, так что можно надеяться на то, что в рамках одной линейки он меняться не будет (чем иногда грешат даже крупные производители). А вот какие конкретно используются чипы — естественно, данных нет: какие будут доступны на момент производства. В принципе, это может сказаться на надежности, да и на скоростных характеристиках тоже. Но по поводу последнего компания заранее подстраховалась, декларируя такие скорости, не достичь которых будет сложно. А для первого есть гарантийный срок в три года, что стандартно для рынка. Другой вопрос, что воспользоваться гарантией в случае трансграничных онлайн-каналов продаж не всегда просто, но тут уже каждый выбирает сам: доплатить или сэкономить. Судя по всему, желающих заплатить поменьше, ныне не мало.

Что же касается контроллера, то в данной серии используется проверенный временем Silicon Motion SM2246EN, что тоже четко задекларировано на сайте. Прочие линейки компании используют другие продукты Silicon Motion и JMicron — на данный момент это типично не только для производителей из Китая, но для них — тем более. Комплект поставки прост и незамысловат, никакого ПО, разумеется, нет, равно как и обновления прошивок не предвидится (мы использовали версию с неинформативным названием Q0103C: судя по всему, типичный референс, причем не слишком новый) — в общем, перед нами типичный бюджетный продукт. Не глядя на торговую марку, а просто по описанию характеристик, что-либо определенное про него сказать было бы сложно. Например, Transcend SSD370S «по циферкам» почти такой же, но поддержка лучше и марка известная. Разумеется, и цена выше.

Конкуренты

Накопители аналогичной емкости нам в последнее время почти не попадались, однако с кем сравнить сегодняшнего героя найдется. Во-первых, это, безусловно, GoodRam CX300 120 ГБ на базе бюджетной платформы Phison и TLC-памяти. Во-вторых, WD Green SSD 240 ГБ на базе «безкэшевого» контроллера Silicon Motion SM2256S и тоже TLC, зато вдвое большей емкости, что должно сказаться на некоторых результатах. А третьим будет Transcend SSD510K 128 ГБ: гость из другого мира, но на том же контроллере SM2246EN и с памятью в режиме псевдо-SLC, т. е. (как мы уже установили) по скоростным характеристикам эквивалентный вдвое более емким накопителям на базе MLC-памяти «в родном режиме».

Методика тестирования

Методика подробно описана в отдельной статье. Там можно познакомиться с используемым аппаратным и программным обеспечением.

Производительность в приложениях

В принципе, различия между моделями невелики (что, впрочем, вообще характерно для тестов высокого уровня, по результатам которого легко различать лишь накопители с принципиально разным устройством), но можно и отметить, что «китайский бюджетник» занял второе место в четверке, пропустив вперед лишь SSD510К.

В тесте более низкого уровня уже хорошо заметна разница между парами на TLC- и MLC-памяти.

И в более старой версии пакета аналогичный расклад: небольшой разброс в пользу «не TLC» по высокоуровневым очкам и принципиально-разное поведение накопителей по низкоуровневым.

GoodRam CX300

120 ГБ Transcend

SSD510K

128 ГБ WD Green

240 ГБ KingDian S400

120 ГБ Windows Defender (RAW), МБ/с 5,55

(54,06) 5,75

(82,91) 5,53

(52,35) 5,65

(65,32) Importing Pictures (RAW), МБ/с 28,85

(117,01) 30,03

(137,41) 27,47

(96,37) 29,39

(125,1) Video Editing (RAW), МБ/с 22,43

(171,40) 23,29

(238,74) 22,44

(171,95) 23,36

(246,37) Windows Media Center (RAW), МБ/с 8,25

(343,01) 8,30

(438,72) 8,24

(318,19) 8,28

(392,07) Adding Music (RAW), МБ/с 1,41

(118,48) 1,41

(147,46) 1,41

(117,41) 1,41

(136,61) Starting Application (RAW), МБ/с 44,64

(67,81) 61,20

(115,14) 38,56

(54,71) 58,55

(106,09) Gaming (RAW), МБ/с 16,10

(87,38) 17,30

(140,32) 16,22

(91,06) 17,17

(132,01)

Конкретные трассы PCMark говорят нам о том же самом: с задачей системного накопителя KingDian S400 справляться будет ничуть не хуже более именитых «родственников» и потенциально лучше SSD чуть более низкого (с точки зрения техники) класса. Как долго он это будет делать — а это уже кому как повезет :)

Последовательные операции

Как мы априори и предполагали, декларированные производителем 131 МБ/с последовательной записи перекрыты с запасом. Впрочем, на небольших объемах данных «замечательные» результаты демонстрируют (благодаря SLC-кэшированию) и устройства на базе TLC-памяти, так что окончательный вердикт мы немного отложим.

Случайный доступ

В отличие от тестов высокого уровня, в этих сценариях KingDian S400 воображения не поражает. Впрочем, использование нами в Anvil's Storage Utilities 1.1.0 12 ГБ данных, что превышает емкости типичного SLC-кэша, как минимум позволяет ему при записи намного обгонять взятые для сравнения устройства на базе TLC, но этим все и ограничивается. Хотя и так понятно, что накопители минимальной стоимости покупаются вовсе не для того, чтобы хвастать «попугаями» тестов низкого уровня, так что ничего страшного в этом нет.

Работа с большими файлами

Вот что касается записи больших объемов данных, то в этом случае скорость могла бы быть и более высокой. Точнее, этого бы хотелось. Однако не секрет, что для устройств минимальной емкости такие сценарии давно вызывают сложности, бюджетные контроллеры усугубляют ситуацию — а устройства на TLC все равно «проваливаются» еще сильнее. В общем, нормальный результат. Тем более, в линейке S400 максимальная емкость накопителей составляет всего 240 ГБ, т. е. серия рассчитана вовсе не на обработку серьезных массивов, так что основной причиной того, что мы проводили и эти тесты, было простое человеческое любопытство.

Рейтинги

Итого

По итогам тестирования мы получили неожиданный результат: накопитель на базе контроллера SM2246EN и 120 ГБ MLC-памяти на кристаллах по 128 Гбит ведет себя... именно так, как и должен работать накопитель на базе контроллера SM2246EN и 120 ГБ MLC-памяти на кристаллах по 128 Гбит. Если серьезно, то ничего другого мы, естественно, не ожидали. Какие-то открытия возможны при знакомстве с новыми контроллерами (тем более, реализующими поддержку новых интерфейсов и протоколов) или новыми типами памяти, но платформа трехлетней давности сюрпризов преподнести не может — по крайней мере, в плане производительности. Правда, сами чипы флэш-памяти могут иметь разную «степень свежести», что вряд ли сделает бюджетные устройства более надежными, чем их более дорогие собратья. В случае последних также немалая часть стоимости призвана обеспечить нормальную «местную» гарантию и пр. Соответственно, считать «китайский» SSD полным аналогом «глобального» накопителя, схожего с ним аппаратно, некорректно. Но и по цене такие продукты тоже не являются полными аналогами, поэтому определенная свобода выбора у покупателя есть, что не может не радовать.