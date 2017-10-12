Внешний SSD Adata SD600 емкостью 256 ГБ

Традиционные флэшдрайвы успели пережить несколько этапов — от экзотического товара для энтузиастов до стандартного средства переноса небольших объемов информации. Сейчас эта задача уже чаще всего решается при помощи электронной почты, мессенджеров и разнообразных облачных сервисов, что приводит к снижению популярности «флэшек». Иногда используются и не только с компьютерами, но и со смартфонами или планшетами, однако былой популярности этих накопителей нет и следа. Для хранения же больших файлов (в первую очередь — мультимедийных), а также их использования на «некомпьютерной» технике продолжают активно применяться внешние жесткие диски, хотя и на этом рынке после внедрения USB 3.0 не происходит ничего нового. А вот внешние твердотельные накопители продолжают развиваться, причем на рынок выходят новые и новые игроки. Причина проста — распространение тех же ПК-планшетов или ноутбуков на «планшетной» платформе, обычно снабженных накопителем низкой емкости в 32/64 ГБ, заставляет их пользователей искать не только емкий, но и быстрый накопитель. «Быстрый» не только в смысле записи и чтения файлов, но и, например, использования portable-версий ПО, либо непосредственной обработки информации без ее копирования на внутренний накопитель. Мы уже не раз убеждались в том, что как флэшдрайвы, так и ВЖД с этими задачами справляются плохо. Нужно устройство, сочетающее в себе «продвинутый» контроллер и флэш-память, т. е. как раз внешний SSD. От внутреннего отличающийся разве что корпусом, да интерфейсом — как правило, USB, а не SATA. Это, естественно, накладывает свои ограничения, однако внутренний накопитель уже можно установить не во все компьютеры, поэтому выбора у пользователей просто нет. Некоторые из них предпочитают собирать такой накопитель самостоятельно, что несложно, кто-то выбирает готовое решение. Очередное такое мы сегодня и рассмотрим.

Дизайн

Внешне SD600 напоминает изученный нами SanDisk Extreme 500, но немного больше по размерам: 80×80×15,2 мм при массе 90 граммов против 76×76×11 мм и 79 граммов. В принципе, сопоставимые величины — компактнее ВЖД на ноутбучных винчестерах. Особенно важно, что легче.

Несколько большие габариты накопителя Adata обусловлены тем, что он относится к защищенным устройствам. Однако речь не идет о пыле- и влагозащите, которые могли бы и пригодиться, а к ударным нагрузкам SSD и без того не слишком восприимчивы (еще один плюс сравнительно с винчестерами), так что какой-то необходимости в подобной защите нет. Но не мешает, по крайней мере. А смотрится живо и интересно.

Подключается к компьютеру посредством интерфейса USB 3.1. При этом на упаковке честно сказано про максимальную скоростью в 5 Гбит/с, т. е. на самом деле речь идет об USB 3.1 Gen1, который мы давно и хорошо знаем под названием USB 3.0. Разъем — тоже давно и хорошо знакомый Micro-USB, что уже можно считать и недостатком устройства: Type-C был бы практичнее и удобнее. Особенно если учесть, что кабели С-С начинают появляться в продаже, а С-micro — не соответствуют стандарту, так что пользователям многих устройств придется использовать переходник ввиду отсутствия традиционных портов А-типа. Или же приобретать «нестандартные» кабели после их появления, чего пока не произошло.

Что касается внутреннего содержимого, то подробностей компания не раскрывает. Разве что упоминает об использовании 3D TLC NAND, а также о том, что имеется DRAM-кэш контроллера, т. е. накопитель в какой-то степени превосходит и внутренние бюджетные SSD, второго часто лишенные. При этом декларируются скорости чтения и записи информации в 440/430 МБ/с, что SATA-устройствами, опять же, сопоставимо. Но насколько соответствует действительности в более сложных, чем копирование небольших файлов (помещающихся в SLC-кэш, который при использовании памяти такого типа просто обязан быть реализован — иначе заявленные цифры точно не получить) сценариях, нужно проверять на практике. Чем мы сейчас и займемся, упомянув только, что накопитель существует в модификациях с 256 и 512 ГБ флэш-памяти, а досталась нам как раз младшая из них.

Средняя цена Adata SD600 256 ГБ Средняя цена Adata SD600 512 ГБ T-1722808914 T-1722808915 Розничные предложения Adata SD600 256 ГБ Розничные предложения Adata SD600 512 ГБ L-1722808914-10 L-1722808915-10

Методика тестирования и конкуренты

Методика подробно описана в отдельной статье. Там можно познакомиться с используемым аппаратным и программным обеспечением.

С кем сравнить результаты? Разумеется, с SanDisk Extreme 500, благо устройства одного класса и практически одинаковой емкости. Кроме того, мы взяли и некоторые результаты бюджетного внутреннего SSD WD Green SSD 240 ГБ, благо методика у нас унифицированная. Это как раз медленный накопитель — на базе TLC-памяти и без DRAM-кэширования. Посмотрим — может ли его обогнать внешнее устройство и где.

Производительность в приложениях

PCMark 8 для тестирования внешних накопителей мы решили не использовать, ибо он чересчур тяжел, а вот предыдущая версия пакета показала любопытные результаты. Если SanDisk Extreme 500 заметно отставал от внутреннего накопителя, причем особенно заметно — по низкоуровневому баллу (который от других компонентов системы практически не зависит), то Adata SD600 держится на уровне последнего, иногда даже опережая. Фактически это означает, что с точки зрения пользователя в роли «рабочего устройства» они будут неотличимы. Вся разница — не всегда USB-устройство «разрешено» применять также как SATA операционной системой и т. п., но это уже программная, а не аппаратная проблема.

А вот рабочие файлы всегда можно держать где угодно. В принципе, этот шаблон NASPT с точки зрения современных скоростных устройств уже несколько устарел, почему мы и не используем обычно его результаты при тестировании внутренних SSD. А теперь вот и внешние накопители достигли того же и даже более высокого уровня.

Последовательные операции

Повсеместное внедрение «настоящего» USB 3.1 Gen2 обещает нам скорости выше, чем у SATA600, но его пока нет. С другой стороны, SD600 как видно не «страдает» от многопоточного обращения, а вот два других устройства производительность в таком режиме заметно снижают.

С записью же вышли на заявленные величины — при том, что аналог от SanDisk был намного медленнее. Но это как раз небольшой объем данных, так что от окончательного вердикта пока воздержимся.

«Ближнее» копирование

Тесты на копирование данных в пределах раздела интересны тем, что в них осуществляется одновременно и запись, и чтение данных. К тому же результаты могут зависеть от размера файлов в шаблоне. Посмотрим, как с этим справляется наш испытуемый.

Справляется хорошо, но не идеально — в данном случае, как нам кажется, проблема уже в интерфейсе, который с двумя разнонаправленными потоками справляется плохо. Сравнительно с другими, конечно — скорости в любом случае не «винчестерные», так внешний SSD имеет смысл.

Работа с большими файлами

Пропускная способность USB 3.0 заметно ниже, чем у SATA — это и сказалось. Однако с практической точки зрения результаты всей тройки стоит считать одинаковыми.

SLC-кэш использовался во всех накопителях, однако для такого объема данных его недостаточно. В итоге за его пределами видим очень-очень низкую скорость у SanDisk Extreme 500 (в данном случае и копирование данных с внутреннего винчестера, например, будет «упираться» именно в нее) и невысокую — у остальных двух участников. С преимуществом Adata SD600.

А вот чтение одновременно с записью вызывает проблемы, которые мы уже видели выше — не рассчитан на такое применение интерфейс. С другой стороны, если его пропускную способность удвоить (что как раз и реализовано в Gen2) — этого уже хватит для того, чтобы некоторые внешние SSD могли уже конкурировать и с внутренними. Пока же в основном только друг с другом :)

Итого

Как видим, даже с бюджетными внутренними SSD внешние накопители на флэш-памяти пока еще способны конкурировать по производительности не во всех сценариях. С другой стороны, внутренние накопители модернизации обычно не поддаются, что особенно справедливо для «планшетных» платформ, в которых стандартными являются eMMC, а не SATA-диски — в основной своей массе еще более медленные. И в таком случае наличие быстрых внешних накопителей — вообще единственный способ расширить «жизненное пространство» и получить при этом высокую производительность. Конечно, если производительность особо не нужна, выигрышнее смотрятся внешние винчестеры: стоимость гигабайта и объем у них гораздо привлекательнее. В то же время, компактность и малый вес тоже имеют значение, так что сегодня внешние SSD теснят внешние винчестеры и в традиционных сферах, несмотря на разницу в цене.

Главным же выводом нашего теста является то, что возможность купить быстрый внешний SSD появляется в тех случаях, когда есть компании, готовые продавать быстрые внешние SSD, а Adata SD600 к таким моделям относится в полной мере.