Внешний аккумулятор TopON Top-T72 Универсальное устройство с широким спектром возможностей

Компания TopON регулярно предлагает всё новые устройства, предназначенные для питания разного рода гаджетов и другого мобильного оборудования — смартфонов, планшетов, ноутбуков, фото- и видеокамер, а мы столь же регулярно знакомим читателей со свежими моделями. На этот раз вашему вниманию предлагаются три устройства, у которых общим признаком является выходная мощность, достаточная для питания ноутбуков (правда, не самых производительных). При этом «первичные» источники энергии совершенно разные: это и встроенные литий-ионные батареи (TopON Top-T72), и обычная розетка переменного тока (TopON U90W), и автомобильная бортовая сеть (TopON U90WCC). Последние два мы рассмотрим в отдельном обзоре.

Универсальная внешняя батарея повышенной емкости TopON Top-T72 Начнем с самого большого — внешнего аккумулятора (пауэрбанка) TopON Top-T72. Правда, большим его можно назвать в основном при сравнении с двумя другими участниками тестирования, а если принимать в расчет протестированные нами аналогичные по максимальной выходной мощности и сравнимые по емкости батареи модели разных производителей, тогда Top-T72 окажется вполне компактным устройством. Характеристики Заявленные параметры приведены в таблице: Основные характеристики внешней батареи TopON Top-T72 Батарея, емкость Li-ion, 18000 мА·ч / 66,6 Вт·ч Выходная мощность до 65 Вт (КПД более 93%) Выходы: 12–24 В, ток до 3,0 А

USB1: 5 В, до 2,1 А

USB2: QC2.0 5 В, до 2,1 А; 9 В, до 2 А; 12 В, до 2 А Входы: 5 В, до 2,1 A

13–20 В, до 3 А Время полной зарядки: от сетевого ЗУ (13–20В / 3 A) до 2,5 часов

через Micro-USB (5 В / 2,1 A) до 8,5 часов Жизненный цикл более 500 циклов заряда / разряда Виды защиты: от перегрева, от перезаряда, от переразряда, от скачков напряжения в сети и от короткого замыкания Размеры 174×78×21,5 мм Вес:

устройства

комплекта в упаковке

430 г

645 г Гарантия 6 месяцев Средняя цена T-1730129089 Розничные предложения L-1730129089-10 Купить в магазине iXBT.Shop по ссылке Описание на сайте производителя

Дадим несколько комментариев. Во-первых, покупателям вместе с устройством может достаться инструкция, в которой говорится о емкости в 15600 мА·ч / 57,7 Вт·ч — это всего лишь старая редакция, рассчитанная на другую версию Top-T72, и верить нужно написанному на упаковке и обратной стороне корпуса устройства (у нас оно соответствовало значениям в таблице). Актуальную версию инструкции можно скачать на сайте производителя. Второе — относительно реальности такой емкости. Корпус нельзя открыть «легким движением руки», а санкции на вскрытие любой ценой нам не дали, поэтому проверить визуально, какие именно li-ion ячейки использованы, мы не можем. В доступных материалах упоминается, что применяются литий-ионные аккумуляторы широко распространенного типоразмера 18650 — подобные мы не раз встречали в других побывавших у нас пауэрбанках. Максимальная емкость у таких аккумуляторов из числа вполне доступных составляет 3000 мА·ч, причем зачастую это значение подтверждается независимыми исследованиями, встречаются модели с обозначенной емкостью 3500 и даже 4000 мА·ч (правда, насколько это соответствует реальности — вопрос отдельный). В корпусе Top-T72 вполне можно разместить шесть таких ячеек, поэтому заявленное для данной модели значение емкости принципиальных сомнений не вызывает: 6 штук × 3000 мА·ч × 3,7 В = 66,6 Вт·ч — именно столько и обозначено на корпусе. Некоторое недоумение вызывает заявленная защита «от скачков напряжения в сети»: подобное обычно указывается для устройств, от сети питающихся, а здесь этого нет. Возможно, имеются в виду скачки напряжения на входах, но проверять это мы по понятным причинам не будем. Вес (по нашему замеру 430 г нетто, без кабелей и прочих аксессуаров), конечно, может показаться большим в сравнении с планшетом и тем более смартфоном, но если говорить о более ранних моделях пауэрбанков того же производителя со сравнимыми функциональностью и максимальной мощностью, то прогресс налицо: предлагавшийся пять-шесть лет назад Top-UB02 имел немного бо́льшие размеры и вес, но емкость батареи была в три с лишним раза меньше — 5500 мА·ч; у более свежей модели Top-Mac, которую мы тестировали три года назад, при чуть меньших объеме и весе батарея по емкости уступала в полтора раза (12000 мА·ч). Поставляется устройство в картонной коробке с привычным «фирменным» оформлением: черный цвет, на верхней стороне логотип компании, на нижней — основные параметры, а также схематическое изображение Top-T72 с перечислением органов управления (вся информация на русском языке). Внешний вид, функции, управление, комплектация Внешне батарея Top-T72 представляет собой продолговатый брусок со скругленными углами и краями, на одном из узких торцов которого расположены все четыре разъема, а на прилегающем длинном торце — единственная управляющая кнопка. На ближнем к разъемам краю верхней крышки находится ЖК-экран, отображающий режимы работы и основные параметры. Корпус сделан из черного матового пластика, слегка шероховатого и потому не скользкого. На упаковке есть пометка для обозначения цвета батареи, намекающая на наличие иных расцветок, кроме черной, и действительно: на сайте производителя есть модель Top-T72/W с белым корпусом. Правый (на фото) цилиндрический коннектор с центральным контактом может использоваться для питания ноутбука, но через него же можно заряжать и саму внешнюю батарею — например, от штатного блока питания того же ноутбука. Второй справа и крайний левый разъемы — «классические» пятивольтовые USB, ток через которые не может превышать 2,1 А, отличие лишь в типе самого коннектора и назначении: USB type A (это выход для питания внешних устройство) или Micro-USB (вход для заряда самой батареи). Порт с пометкой «QC2.0» поддерживает режимы быстрого заряда в соответствии с технологией Qualcomm Quick Charge версии 2.0, максимальный ток такой же, зато напряжение может быть не только 5 вольт, но еще и 9 или 12. ЖК-индикатор содержит два крупных цифровых поля, правое всегда отображает процент заряда, а левое более многофункциональное. Так, при разряде или заряде встроенной батареи на нем отображается мощность, соответственно отдаваемая в нагрузку или потребляемая от внешнего источника. А в режиме настройки левое поле будет показывать напряжение, выбранное для питания подключаемого ноутбука. Насколько точно отображается мощность, сказать сложно — показания все время меняются, причем даже не плюс-минус единица младшего разряда, а в гораздо более широком диапазоне. Так, при установке на разъеме «QC2.0» 12-вольтового режима (это мы делали с помощью специального внешнего устройства) с нагрузкой 0,5 А индикатор в течение минуты показывал мощность от 5,0 до 7,0 Вт, в то время как внешние приборы регистрировали очень стабильные значения и напряжения, и тока, в соответствии с которыми мощность составляла 6 Вт (с точностью до сотых). Таким образом, погрешность измерения можно оценить как ±16–17%. Однако и этого вполне достаточно, чтобы диагностировать возможные проблемы с подключением нагрузки: например, если ожидаемое потребление при зарядке смартфона должно составлять 5 Вт (5 В, 1 А), а индикатор показывает гораздо меньше — 1-2 Вт, то можно предположить, что либо соединительный кабель крайне низкого качества, либо что-то не так с разъемами — скажем, вставили не до конца. Правда, оценить нормальное потребление для какого-то гаджета в его текущем состоянии далеко не всегда представляется возможным, здесь поможет лишь опыт наблюдений в течение длительного времени. И в качестве средства, позволяющее набраться такого опыта, отображение мощности на ЖК-экране Top-T72 вполне годится, хотя на измерительный прибор оно явно не тянет. Еще можно высказать сожаление, что не отображается напряжение, заданное для выхода «QC2.0» нагрузкой, поддерживающей эту технологию; о нем можно судить лишь приблизительно, по показаниям отдаваемой в нагрузку мощности. Находящиеся под показаниями напряжения/мощности значки свидетельствуют о режиме, в том числе об используемом разъеме. Значок молнии в правом верхнем углу показывает, что происходит заряд батареи, а когда процесс заканчивается, весь экран гаснет. Боковая кнопка включает внешнюю батарею, то есть обеспечивает подачу напряжения на выходы, которые в отсутствие нагрузки автоматически отключаются через некоторое время (в инструкции говорится о 30 секундах, реально отключение может происходить и через 25 секунд, и через минуту). Она же задействует синюю подсветку, которая сама отключится через 5-6 секунд. Кнопка не выступает из торцевой плоскости корпуса, поэтому вероятность ее случайного нажатия очень мала. Последовательные нажатия кнопки во включенном состоянии позволяют выбрать напряжение на выходе для подключения ноутбука путем перебора по кругу. Прежде чем перейти к одному интересному режиму работы внешней батареи Top-T72, следует рассказать о комплектации. Вместе с батареей поставляются: руководство пользователя на русском языке,

кабель длиной 0,5 м с коннекторами USB и Micro-USB,

набор из восьми переходников для различных ноутбуков (они закреплены на общем гибком держателе), подключение получается прямым, а не Г-образным,

кабель длиной чуть больше 13 см с двумя одинаковыми коннекторами, один из которых подключается к разъему «NB» батареи, а второй через один из переходников к гнезду питания ноутбука (маркировки, свидетельствующей о сечении проводов, нет),

еще один кабель длиной 0,5 м, на этот раз с разъемом для разъема «NB» и колодкой для подключения к гнезду прикуривателя автомобиля, на колодке есть красный светодиодный индикатор. Какого-то чехла, кроме упаковочных пакетиков, в комплекте нет, а упаковочная коробка великовата для использования в качестве средства переноски комплекта «на каждый день». У последнего в списке кабеля обозначение мы нашли: 18AWG, то есть 0,8 мм² — этого вполне достаточно для максимального тока в 3 А, заявленного для разъема «NB». В отношении этого кабеля сначала сделаем замечание общего плана: колодка рассчитана скорее не на гнездо прикуривателя, а на специальную розетку для подключения различных устройств к бортсети — об этом говорит отсутствие кольцевой канавки вокруг центрального контакта.

Использование в автомобиле Как мы уже писали в одном из обзоров, в автомобилях гнезда могут быть разного диаметра — 21,3 или 22,3 мм, и в данном случае с этим всё в порядке: диаметр пластиковой части колодки в районе боковых контактов около 19,5 мм, а с самими контактами и вовсе чуть больше 24 мм. Но автомобильные гнезда бывают еще и разной глубины — от 29 до 35 мм, и здесь становится важным расстояние от центрального контакта колодки до середины бокового: если оно слишком большое, то в гнезде малой глубины такая колодка будет либо болтаться, либо боковой контакт и вовсе не будет касаться разъема — т. е. не будет электрического подключения. Мы можем лишь указать это расстояние для имеющейся колодки: примерно 30 мм (может быть немного меньше за счет подпружиненного центрального контакта), то есть с фиксацией в 29–30-миллиметровых гнездах проблемы не исключены. Правда, в двух автомобилях, к бортсети которых мы пробовали подключиться, с фиксацией и контактами всё было в порядке — в гнездах как для прикуривателя, так и для подключения прочих нагрузок. Первый вариант использования кабеля с колодкой вполне понятный: заряд внешней батареи от бортсети автомобиля. Вполне полезный режим для тех, кто путешествует на автомобиле и хочет держать свой резервный аккумулятор «в тонусе», надо только помнить о рекомендации отключать подобные устройства при запуске двигателя. Но и саму внешнюю батарею можно использовать в качестве «скорой помощи» для подсевшего автомобильного аккумулятора: на одной из приведенных выше фотографий ЖК-экрана вместо вместо значения напряжения отображается непонятная надпись «Pbv», она как раз и обозначает такой режим. Конечно, стартер автомобиля вряд ли даже дернется при питании от Top-T72, да еще с учетом способа подключения к бортсети. Алгоритм иной: боковой кнопкой выбираем режим «Pbv», подключаем внешнюю батарею к соответствующему автомобильному гнезду, поворачиваем ключ зажигания в положение «ACC» , «ON» или аналогичное (но, конечно, только не «START») и ждем 15–30 минут. То есть мы просто подзаряжаем штатный аккумулятор автомобиля, а двигатель будем пытаться запустить уже от него, предварительно отключив Top-T72 (написать про это в инструкции почему-то забыли, зато включили непонятную рекомендацию не нажимать на педаль тормоза: конечно, лампы стоп-сигналов будут потреблять лишнюю энергию, но тогда почему не упомянуты, например, габаритные огни, освещение салона, не говоря уже про фары?). Беда только в том, что в теплое время года даже со стареньким аккумулятором проблемы бывают редко, автомобиль чаще не заводится после долгой стоянки на сильном морозе, и вот тут реанимационные мероприятия с участием Top-T72 помогут вряд ли: промерзший свинцово-кислотный автомобильный аккумулятор очень плохо «берет заряд», его надо сначала отогреть. То есть панацеей внешнюю батарею считать не надо, но если уж она есть, почему бы не попробовать оживить с ее помощью двигатель? Тем более, что по отображаемым на ЖК-индикаторе сведениям быстро станет понятно: идет ли вообще процесс заряда, а если идет, то есть ли смысл всерьез рассчитывать на него. Надо только помнить, что li-ion батареи нельзя подвергать длительному воздействию как высоких, так и низких температур, поэтому не следует хранить их в салоне или багажнике автомобиля, где и то, и другое (в зависимости от сезона) вполне возможно.

Немного о технологиях быстрого заряда Технологии быстрого заряда появились потому, что всё большее распространение получили мобильные устройства с весьма ёмкими аккумуляторами, для зарядки которых с помощью обычного пятивольтового источника с USB-подключением требуется слишком много времени. Дело даже не в том, что такие зарядные устройства не могут обеспечить большой ток — если бы дело касалось только самих «зарядок», то вопрос был бы давно решен. Но ведь значительные токи потребуют еще и должного сечения проводов в соединительном кабеле (что тоже вполне решаемо, хотя такой кабель будет и не таким гибким, как привычные нам, то есть менее удобным), а главное — придется обеспечить соответствующую площадь контактов в разъемах, иначе они будут чрезмерно нагреваться, а негативные последствия перегрева вполне понятны и предсказуемы. И обеспечить значительную площадь контактов гораздо сложнее: геометрия повсеместно используемых сегодня разъемов Micro-USB попросту не позволит это сделать. Гораздо менее распространенные коннекторы USB type C хоть и способны в соответствии со спецификацией USB 3.1 обеспечить мощность до 100 Вт, но вовсе не в виде 20 ампер при пяти вольтах — максимальный ток при таком напряжении будет всего 3 А, а 100 Вт реализуются как 5 А при 20 В; это данные для самого порта, но и кабели, и коннекторы никто не будет изготавливать с кратным запасом. Можно, конечно, использовать и для проводов, и для контактов материалы с высокой проводимостью, но это либо серебро, либо золото — стоимость подобных изделий сами можете представить. К тому же и здесь тоже достаточно быстро достигнем граничного значения тока, за которым придется увеличивать геометрические размеры. Знакомый всем предел «5V/2.1A», обозначенный на самых мощных обычных зарядных устройствах, как раз и связан с изложенным выше. Поэтому пошли другим путем: вместо повышения токов решили повышать напряжение. В конце концов, нам же надо «закачать» в аккумулятор энергию, формула которой применительно к электричеству содержит три сомножителя — ток, напряжение и время. И если, например, нам нужно восполнить запасенную аккумулятором энергию на 10 Вт·ч, то при 5 В и 2 А это произойдет за час, при 10 В и том же токе за полчаса, а при 20 В и вовсе за 15 минут. Поскольку многие владельцы мобильных устройств привыкли к внесистемной единице «мА·ч», сделаем пересчет. Номинальное напряжение литий-ионного аккумулятора 3,7–3,8 В, при этом 10 Вт·ч будут соответствовать примерно 2700 мА·ч, именно такими или близкими по емкости аккумуляторами комплектуют многие современные смартфоны, причем не самые дешевые. Но, конечно, просто подать на разъем смартфона 10 и более вольт нельзя — скорее всего, после этого аппарат просто выйдет из строя, и даже в гарантийном ремонте будет отказано. Нужно, чтобы мобильное устройство могло правильно «распорядиться» получаемой при повышенном напряжении энергией, в том числе управлять зарядным устройством с целью обеспечения оптимального режима заряда аккумулятора, для чего требуется обратная связь между двумя устройствами — мобильным и зарядным. Существует несколько разных технологий: Adaptive Fast Charging от Samsung, Quick Charge от Qualcomm, Pump Express от MediaTek и другие, причем у многих еще есть и различные версии. Совместимы лишь некоторые из них, поэтому может возникнуть опасная путаница; конечно, если пользоваться только «родным» зарядным устройством, то ничего страшного произойти не может, но ведь есть огромное количество ЗУ, выпускаемых независимыми производителями, и надо очень внимательно смотреть, в соответствии с какой из этих технологий сертифицирована «зарядка», которую вам предлагают. Если же заряжаемый гаджет не поддерживает ни один из вариантов быстрого заряда, то тут неприятностей теоретически быть не должно: от «быстрого» ЗУ он попросту будет заряжаться так же, как и от обычного 5-вольтового источника. Подчеркнем: именно теоретически, однако все слышали про незаряженное ружьё, которое тоже иногда стреляет, пример этому мы приведем ниже. Рассматриваемая нами внешняя батарея Top-T72 имеет USB-разъем, помеченный «QC2.0», то есть с поддержкой быстрого заряда по технологии Qualcomm Quick Charge версии 2.0. Есть уже версии QC3.0 и даже QC4.0, причем и они, и QC2.0 могут быть классов A или B, а еще использоваться с кабелями, оснащенными разъемами Micro-USB и USB type C, и в каждом случае максимальная мощность будет разной, вплоть до 60 Вт. В нашу задачу не входит подробный разбор всех имеющихся вариантов, поэтому перечислим лишь указанное в спецификации Top-T72 для конкретного порта QC2.0: обеспечиваются токи до 2,1 А при 5 В и до 2,0 А при 9 и 12 В. Именно при этих трех напряжениях мы и будем проводить тесты.

Тестирование Батарея Top-T72 позволит заряжать одновременно до трех устройств — через разъемы «NB», «5V/2.1A» и «QC2.0». Но сначала, конечно, ее саму нужно зарядить. Заряд Как уже говорилось, заряжать батарею можно через два крайних разъема — «NB» или «IN», причем если второе можно использовать с любым 5-вольтовым зарядным устройством, то для первого понадобится блок питания с напряжением 13–20 В при токе до 3 А. В плане параметров проблем нет: такое способен обеспечить БП практически от любого ноутбука, но нужно еще, чтобы его коннектор совпадал с гнездом внешней батареи, и вот с этим сложнее, поскольку вариантов таких разъемов очень много, а переходники из комплекта для подобных подключений не предназначены. Можно, конечно заряжать Top-T72 от бортсети автомобиля с помощью штатного кабеля, но это далеко не всегда бывает возможно: напряжение в автомобильной розетке обычно появляется только при вставленном и повернутом в соответствующее положение ключе зажигания, и если ехать вы никуда не собираетесь, то оставить автомобиль в таком состоянии вряд ли рискнете, да и караулить его даже 1,5–2 часа вряд ли согласитесь. И тогда останется единственный вариант — разъем Micro-USB и 5-вольтовый адаптер. Однако понятно, что заряд при этом будет происходить долго: инструкция говорит о 8,5 часах при условии, что адаптер способен выдать ток 2,1 А, реальность же оказалась гораздо более суровой. Мы несколько раз пытались заряжать Top-T72 от адаптера, способного выдать ток 2,0–2,1 А без снижения напряжения ниже 4,75 В (проверено нами, причем вместе с кабелем), однако контроль показал, что потребление не превышает 1,1–1,2 А, а значительную часть времени и вовсе находится на уровне 0,5–0,7 А. В таких условиях для полного восстановления заряда требуется порядка 13–15 часов (что подтверждается и нашим замером), что далеко не всегда приемлемо. Однако, если время не лимитировано, то в этом можно найти и положительную сторону: вовсе не обязательно искать адаптер на два ампера, вполне достаточно и менее мощного. Но нам повезло: имеющийся у нас БП от не первой свежести ноутбука Asus (19 В / 4,74 А) оснащен коннектором, вполне соответствующим гнезду «NB» батареи. Время заряда от него мы засекали четыре раза, каждый раз после отключения Top-T72 при полном разряде разными токами, и во всех случаях оно получалось близким: от 2 часов 12 минут до 2 часов 27 минут. При этом для восполнения заряда на 70–75% требовалось около 1,5 часов, а потребляемая мощность не превышала 29–30 Вт (уровень заряда и мощность контролировались по показаниям ЖК-индикатора). Поскольку блоки питания современных ноутбуков редко имеют выходное напряжение ниже 16 В и мощность менее 50–60 Вт, то можно уверенно сказать, что обозначенное в спецификации значение «до 2,5 часов» для такого способа заряда вполне соответствует действительности. Но в большинстве случаев останется проблема с подключением. Несмотря на сказанное выше относительно удобства (точнее, неудобства) заряда Top-T72 от бортсети автомобиля, мы всё же опробовали и этот вариант заряда, причем в двух режимах: при заглушенном и при работающем двигателе. Разница в том, что напряжение будет отличаться: в первом случае оно составит примерно от 12 до 12,8 В (в зависимости от степени заряженности аккумулятора), во втором — от 13,8 до 14,5 В (в зависимости от оборотов двигателя), в обоих случаях напряжение будет зависеть еще и от наличия других подключенных нагрузок: различных ламп, подогрева сидений и т. п. Здесь надо напомнить, что спецификация Top-T72 для заряда требует от внешнего источника напряжения не ниже 13 В, а АКБ легкового автомобиля, даже полностью заряженная и в отсутствие других нагрузок, всё же не дотягивает до этого значения. И действительно: если двигатель не запущен, напряжение определяется аккумулятором автомобиля, и получаемых с него 12,6 В оказалось мало — заряд не происходил. Когда двигатель работает, напряжение повышается до 14,3–14,4 В, и при исправном регуляторе оно мало зависит от оборотов, больше от наличия иных нагрузок. Заряд Top-T72 идёт постоянно, но медленнее, чем в случае с блоком питания ноутбука: за поездку длительностью 1 час 35 минут показания индикатора поднялись с нуля до 66%. При этом отображаемая на ЖК-экране мощность менялась от 22 до 30 ватт. Разъем «NB» Как мы уже говорили, выходное напряжение устанавливается кнопкой и запоминается — после автоматического отключения в отсутствие нагрузки при последующем включении кнопкой на индикаторе будет последнее выбранное значение напряжения. Переходники в комплекте следующие: Размеры, мм Ноутбуки 5,5×2,5 HP Compaq, IBM, Toshiba, Lenovo, LG, MSI 6,0×4,4 Sony, Fujitsu, Samsung 5,5×3,0 Samsung 7,4×5,0 Dell, HP Compaq 5,5×1,7 Acer, Dell, HP, Toshiba 2,5×0,7 Asus 11×4,6 Lenovo 7,9×5,5 IBM, Lenovo Сразу скажем: в правом столбце сведения достаточно условные. А сами переходники не взаимозаменяемы с имеющимися у двух других участников обзора — способ подключения разный. При выборе «Pbv» на выходе без нагрузки получается 14,6 В, с нагрузкой немного уменьшается и вполне соответствует диапазону выходных напряжений автомобильного генератора. Этот режим предназначен только для подзарядки автомобильного аккумулятора, использовать его для заряда самой батареи Top-T72 инструкция запрещает, да это попросту и невозможно: при такой установке гнездо «NB» становится выходом. Мы сделали ряд замеров, результаты которых отражены в таблице. Для любителей точности уточним: во время тестирования степень заряда внешней батареи была не менее 70%, а работа при токе 3,5 А продолжалась не менее минуты — защита за это время не срабатывала. Установка Выходное напряжение, В, при токе: Максимальный ток Без нагрузки 2 А 3 А 3,5 А Время работы >30 с Срабатывание защиты 12V 12,8 11,9 10,9 11,5 3,95 А (11,5 В) 4,0 А через 5-6 с 16,5V 16,6 16,3 16,1 16,0 4,8 А (15,8 В) 4,85 А через 25 с 19V 19,0 18,8 18,7 18,6 4,15 А (18,4 В) 4,2 А через 5-6 с 20V 20,0 19,8 19,7 19,6 3,9 А (19,6 В) 4,0 А через 5-6 с 24V 24,0 23,8 — — 2,85 А (23,6 В) 2,9 А через 25 с Pbv 14,6 14,4 14,3 14,2 5,1 А (12,8 В) — Можно сделать следующие выводы: при всех возможных установках для питания ноутбуков от выхода «NB» напряжение на этом разъеме в заявленном диапазоне токов (до 3 А) очень стабильно и соответствует спецификации; батарея способна длительное (не менее 30 секунд) время выдерживать перегрузки минимум в 30% по току, причем выходное напряжение не выходит за рамки отклонения в 5%; при установке «24V» максимальный выходной ток не дотягивает до 3 А, но и здесь нет противоречия с заявленными параметрами — на этот раз с максимальной выходной мощностью 65 Вт; защита от перегрузки реально работает, для восстановления работоспособности после ее срабатывания достаточно однократно нажать кнопку. Заряд автомобильного аккумулятора Отдельно придется остановиться на последней строчке таблицы — режиме заряда автомобильного аккумулятора. При такой установке защита в течение 30–35 секунд не сработала даже при 7,0 А, и продолжать наращивать ток мы не стали: выходное напряжение при этом опустилось до 9 В, а даже у практически полностью разряженного, но исправного автомобильного аккумулятора напряжение без нагрузки будет превышать эту величину. Ток, при котором напряжение на выходе Top-T72 долговременно держится на уровне не ниже максимального напряжения автомобильной АКБ, указан в таблице. Обычно считают, что ток заряда батареи в автомобиле от штатного генератора не превышает 6–10 А; владельцы автомобилей, заряжавшие аккумуляторы от снабженных амперметром зарядных устройств с подключением к сети 220 В, подскажут, что реально максимальный ток еще меньше — до 5-6 А (что вполне соответствует норме 0,1С для батарей на 50–60 А·ч), а если степень разряда АКБ не критическая, то и вообще 3-4 А. То есть теоретически возможностей изделия TopON должно хватить. Для проверки на практике мы взяли автомобильный аккумулятор с обозначенной емкостью 60 А·ч (или около 750 Вт·ч), напряжение на его клеммах изначально было 12,3 В, то есть он явно был немного разряжен. С подключенным в режиме «Pbv» Top-T72 напряжение составило 13,4 В, пошёл заряд АКБ, который мы контролировали как по показаниям ЖК-экрана (мощность нагрузки и уменьшение остатка заряда), так и внешним амперметром. Итак: уровень заряда Top-T72 в самом начале был 61% (инструкция рекомендует не менее 70%, но в реальной жизни не всегда удается следовать таким советам, поэтому дозаряжать пауэрбанк мы не стали), ток 4,2–4,3 A, мощность 72–74 Вт. Через 3-4 минуты ток уменьшился до 4,0–4,1 А (мощность 60–63 Вт) и надолго стабилизировался, лишь в самом конце, когда остаток заряда во внешней батарее уменьшился до 2-3%, ток снизился до 3,8–3,9 А. Нагрев составил 12–13 градусов относительно температуры до начала теста. Общее время составило 29:15 мин, после чего Top-T72 отключился. Напряжение на клеммах АКБ увеличилось до 12,8 В, то есть аккумулятор явно подзарядился. А вот насколько — сопоставим емкости в ватт-часах автомобильной и внешней батарей: они отличаются более чем в 10 раз, соответственно даже при полной передаче энергии из изделия TopON в аккумулятор автомобиля увеличение заряда последнего будет максимум на 9–10% от полного. Это вряд ли можно назвать существенной величиной, однако иногда вполне может выручить: как говаривал известный герой, «даже немножечко, чайная ложечка — это уже хорошо». Таким образом, для восполнения заряда автомобильной АКБ внешнюю батарею Top-T72 можно считать пригодной, хотя и ограниченно, в том числе с учетом сказанного выше относительно погодных условий. Но в качестве пускозарядного устройства, способного обеспечить еще и работу стартера, она категорически не годится: заявляемые для такой функции внешние батареи тоже есть в продаже, они имеют иные выходные разъемы, подключаются к клеммам автомобильной АКБ толстыми и короткими проводами, оснащенными массивными зажимами, да и емкость имеют существенно бо́льшую. Питание ноутбуков Теперь о том, на какое время автономной работы можно рассчитывать при использовании TopON Top-T72 для питания ноутбуков. Мы взяли установку «19V», как наиболее распространенную, и сделали замеры для нескольких токов нагрузки (нагрев здесь и далее указывается для самой горячей области, находящейся с тыльной стороны корпуса возле разъемов). Ток /

показания мощности Выходное напряжение, В Время, чч:мм Энергия,

Вт·ч КПД,

% Нагрев относительно исходного состояния в начале в конце среднее 3,0 А / 58–62 Вт 18,7 18,6 18,7 0:52 48,6 73 на 22–23 °C 2,0 А / 38–42 Вт 18,8 18,6 18,75 1:20 50,0 75 на 19–20 °C 1,0 А / 17–23 Вт 18,9 18,9 18,9 2:44 51,7 78 на 15–16 °C Во всех случаях выходное напряжение очень стабильное, незначительное уменьшение наблюдается лишь в самом конце процесса разряда, что и отражено при указании среднего значения. Погрешность при отображении мощности ЖК-экраном здесь меньше, чем мы отмечали ранее — около 10%. Тем не менее, такие показания всё же следует считать оценочными. КПД мы традиционно рассчитываем как отношение полученного нами значения отданной в нагрузку энергии к заявленной величине 66,6 Вт·ч. Наши значения не связаны прямо с цифрами, приведенными в официальной спецификации, поскольку не указано, как именно вычислял КПД производитель. Поскольку такое условное понятие было введено нами для удобства сравнения испытанных в нашей лаборатории внешних аккумуляторов, надо отметить: по этому параметру Top-T72 относится скорее к типовым моделям, но не к выдающимся — ни со знаком «плюс», ни со знаком «минус». При уменьшении выходного тока КПД увеличивается, то есть разряд малыми токами более глубокий, что вполне соответствует теории. Напомним, что мы использовали лабораторную нагрузку, а для реального ноутбука время автономной работы будет больше: сложно представить случай, когда ноутбук постоянно потребляет одну и ту же мощность, да еще и близкую к максимальной. К тому же при подключении внешней батареи будет заряжаться и его собственный аккумулятор, который сможет обеспечить прибавку, более или менее существенную. Но, конечно, учесть эти факторы в общем случае невозможно. Разъемы «5V/2.1A» и «QC2.0» Результаты замеров для случаев, когда нагрузка подключается только к одному из этих выходов, приводим в виде таблицы. Выход Установка /

Ток нагрузки Выходное напряжение, В Время

до отключения Нагрев 5V/2.1A 5 В / 2,1 А 5–5,05 В стабильно, в конце быстрый (20 сек) спад до нуля 4 часа 47 минут крайне слабый 5 В / 1,0 А 15–5,05 В стабильно, в конце быстрый (2-3 сек) спад до нуля 9 часов 43 минуты крайне слабый QC2.0 9 В / 2,0 А 8,85–8,90 В стабильно, за 10 мин до отключения 8,5 В, еще через 4 мин до 8,0 В, затем снижение ускоряется, перед отключением 6,8 В 2 часа 57 минут на 7-8 °C 9 В / 1,5 А 8,85–8,90 В стабильно, за 10 мин до отключения 8,5 В, еще через 4 мин до 8,0 В, затем снижение ускоряется, перед отключением 7,0 В 3 часа 49 минут на 3-4 °C 9 В / 1,0 А 8,95–9,0 В стабильно, за 11 мин до отключения 8,5 В, еще через 6 мин до 8,0 В, затем снижение ускоряется, перед отключением 7,1 В 5 часов 48 минут крайне слабый 9 В / 0,5 А 8,95–9,0 В стабильно, за 16–17 минут до отключения 8,5 В, за 6-7 мин — 8 В, перед отключением 7,2 В 10 часов 55 минут крайне слабый 12 В / 0,5 А в начале 11,95–12,0 В, уже через 25–30 минут начинает снижаться, через 1,5 часа — 11,5 В, через 3 часа — 11 В, за 1,5 часа до отключения 10 В, в самом конце 7,7 В 10 часов 05 минут крайне слабый 12 В / 2,0 А в начале 11,75–11,8 В, дальше то же, что и при 0,5 А, но снижение происходит быстрее, в самом конце 7,3 В 2 часа 57 минут на 11–12 °C Вот график изменения выходного напряжения в 12-вольтовом режиме Quick Charge при токе 0,5 А: Подобное поведение можно объяснить только свойствами самого Top-T72 при повышенном напряжении на выходе «QC2.0»: используемое нами для задания режимов устройство лишь имитирует запрос того или иного напряжения — 9 или 12 В путем задания соответствующих потенциалов на шинах Data, но никак не его последующее снижение. Это подтверждается и поведением в 9-вольтовом режиме, которое ничем не отличается от пятивольтового: основную часть времени напряжение на выходе вполне соответствует выбранному номиналу, и лишь ближе к исчерпанию заряда начинает снижаться. Тем не менее, это вовсе не говорит о невозможности работы в 12-вольтовом режиме, просто процесс заряда несколько затянется.

На следующем этапе мы опробовали одновременное подключение нагрузок к обоим этим портам. Сначала без быстрого заряда, то есть оба порта работают в пятивольтовом режиме. Поведение с нагрузками, существенно меньшими максимальных, вполне можно предсказать по приведенным выше данным, поэтому для обоих выходов задали токи, даже немного превышающие заявленный максимум: по 2,2 А. На выходах с самого начала ровно 5 В, и это напряжение держится до полного разряда, затем практически моментально спадает до нуля. Общее время 2 часа 15 минут, нагрев на 11–12 градусов. А вот сделать тест с режимом QC на одном USB-коннекторе и с пятью вольтами на другом невозможно: выход «5V/2.1A» при этом попросту отключается. Очевидно, это сделано прежде всего по соображениям экономии для снижения конечной цены — канал преобразователя всё же один, общий для обоих разъемов, поэтому второй в потенциально опасном режиме Quick Charge попросту отключается. Однако делается это несколько странным образом: размыкается минусовая цепь, а контакты «плюс» портов USB остаются соединенными. В подавляющем большинстве случаев это не должно привести к каким-либо негативным последствиям, больше того: никто и не заметит, что на «плюсе» второго разъема есть не то, что 9 или 12 вольт, а и вообще какой-то потенциал относительно минуса первого порта. И лишь в случае, когда в режиме QC к обоим разъемам подключены нагрузки, «минусы» которых соединены за пределами Top-T72, возможны неприятности. Для реальных гаджетов вероятность подобного очень мала, но всё же лучше её учитывать, и это не только наше мнение: мы специально опробовали аналогичный пауэрбанк другого производителя, в нём преобразователь тоже явно один, но пятивольтовый USB-порт полностью отключается в режиме быстрой зарядки на втором выходе. Тем не менее, заявлять обнаруженный эффект как недостаток TopON Top-T72 мы не будем, и просто упоминаем его для тех, кто будет подключать или не совсем обычное оборудование, или обычное, но не совсем обычным образом.

Теперь о предельных режимах для разъемов USB. В пятивольтовом режиме сколь-нибудь заметные отклонения выходного напряжения от номинальных 5 В начинаются, когда ток нагрузки на каждом из портов более 2,4 А, а защита срабатывает лишь при 2,5–2,55 A (то есть в сумме 5,0–5,1 А). Но даже перед самым срабатыванием защиты напряжение не опускается ниже пятипроцентного порога (то есть 4,75 В), который спецификация USB считает допустимым. В режиме QC при обоих вариантах напряжения защита срабатывает при токе 3,0 А. Однако если уменьшить ток нагрузки всего на 100 мА, то батарея может работать достаточно долго, минимум несколько минут. О снижении выходного напряжения при этом мы не говорим, поскольку каких-то рамок, подобных имеющимся в спецификации USB, для режима быстрого заряда никто не приводит. Во время этих тестов нам всё же удалось «загнать» внешнюю батарею в режим срабатывания защиты, который не сбрасывался кнопкой. Для реанимации достаточно было ненадолго подключить Top-T72 к блоку питания для заряда.

Последний тест — проверка работы с нагрузками на всех трёх выходах. Как мы только что выяснили, на обоих USB-портах единственно возможным в таком случае является напряжение 5 В, а для «NB» мы задали режим «19V». Возможных вариантов тока в нагрузках получается слишком уж много, поэтому замер времени сделали только один — для режима, близкого к максимально возможному: по 2,0 А на обоих USB-выходах и 3 А на выходе для ноутбуков. Начальные показания соответственно 5,0 В и 18,5 В. Мощность реальная 75–76 Вт, по ЖК-индикатору 80–83 Вт, т. е. погрешность 6–10%. Выходные напряжения и в этом случае оставались стабильными до самого отключения, вот только нагрев оказался очень существенным — на 31–32 °C относительно температуры в помещении, а время до отключения, наоборот, небольшим: всего-то 27 минут 36 секунд. Причем это единственный тест, в котором выходы отключились, когда остаток заряда по показаниям ЖК-экрана был отличен от нуля и составлял 3%. Но существенно другое: пауэрбанк нормально отработал с превышением мощности нагрузок на 15% от заявленного максимума.

Подводим итог Универсальная внешняя батарея повышенной емкости TopON Top-T72 в целом соответствует заявленным параметрам и во всех режимах, кроме Quick Charge 12 В, отличается высокой стабильностью выходного напряжения в широком диапазоне токов нагрузки. Больше того: во многих режимах допустимыми являются и существенные перегрузки сверх обозначенных предельных значений тока (а порой и мощности), причем не на несколько секунд, а на гораздо более заметный промежуток времени. Вполне возможно одновременное подключение трех нагрузок — например, ноутбука, смартфона и планшета, но в этом случае нельзя будет задействовать режим быстрого заряда, в котором второй USB-порт использовать не получится. Батарею можно использовать для восполнения заряда автомобильной АКБ, но только не во время работы стартера. Однако в некоторых условиях (например, после длительной стоянки во время сильного мороза) положительный результат не гарантирован. Заряд самой внешней батареи можно осуществлять от трех источников: блока питания ноутбука, автомобильной бортсети и пятивольтового зарядного устройства. Правда, все эти способы связаны с проблемами: БП должен иметь вполне определенный коннектор, двигатель автомобиля должен работать, а от USB-«зарядки» процесс идет очень уж долго. Поэтому можно лишь пожалеть, что устройство не укомплектовано собственным блоком питания, подобным тому, что мы видели у внешней батареи TopON Top-Mac. Не лишним был бы и чехол для хранения и транспортировки комплекта, который с остальных точек зрения бедным не назовешь. Но, конечно, любые дополнения увеличили бы розничную цену.

В заключение предлагаем посмотреть наш видеообзор внешних аккумуляторов TopOn Top-Mac и Top-T72:

Внешняя батарея предоставлена на тест компанией TopON



