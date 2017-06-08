Блок питания Chieftec GPS-650C

Ассортимент компании Chieftec пополнился новой серией блоков питания, которая получила наименование Power Smart. Вошли в нее источники питания с наименованием типа GPS-xxxC, ранее относившиеся к серии Smart, причем на странице продукта серия названа New Smart.

В связи с переходом в новую серию изменилась упаковка продуктов, и теперь она представляет собой черную коробку с двухцветной надписью, что выглядит весьма свежо. Ранее эти блоки питания продавались в стандартной для серии Smart упаковке, в которой к нам поступил старший представитель данной группы (Chieftec GPS-750C) и в которой еще некоторое время можно будет встретить продукты этой серии в рознице. Мы получили модель GPS-650C уже в новой упаковке, поскольку данный образец был привезен из Германии.

Блок питания выполнен в корпусе с матовым покрытием черного цвета, которое имеет крупную фактуру, что обеспечивает высокую устойчивость к появлению отпечатков пальцев и царапин. Длина корпуса составляет 160 мм, дополнительно потребуется не менее 15 мм для размещения подключенных разъемов, поэтому стоит рассчитывать на установочный размер около 180 мм. Блок питания такого размера можно установить почти в любой полноразмерный корпус, а вот с установкой в некоторые компактные корпуса возможны определенные сложности.

Характеристики

Все необходимые параметры указаны на корпусе блока питания в полном объеме, для мощности шины +12VDC заявлено значение 636 Вт. Соотношение мощности по шине +12VDC и полной мощности составляет 0,978, что является отличным показателем.

Длина проводов и количество разъемов

Фиксированные до основного разъема АТХ — 53 см до процессорного разъема 8 pin SSI — 55 см, плюс еще 10 см до разъема ATX12V (итого около 65 см) Модульные до первого разъема питания видеокарты PCI-E 2.0 VGA Power Connector — 50 см, плюс еще 15 см до второго такого же разъема до первого разъема SATA Power Connector — 50 см, плюс 15 см до второго и еще 15 см до третьего такого же разъема до первого разъема SATA Power Connector — 50 см, плюс 15 см до второго и еще 15 см до третьего такого же разъема до первого разъема Peripheral Connector («молекс») — 50 см, плюс 15 см до второго и еще 15 см до третьего такого же разъема

Наименование разъема Количество коннекторов Примечание 24 pin Main Power Connector 1 разборный 4 pin 12V Power Connector 1 8 pin SSI Processor Connector 1 разборный 6 pin PCI-E 1.0 VGA Power Connector — 8 pin PCI-E 2.0 VGA Power Connector 2 на одном шнуре 4 pin Peripheral Connector 3 15 pin Serial ATA Connector 6 на двух шнурах 4 pin Floppy Drive Connector —

У данного блока питания используется так называемая модульная система подключения проводов с коннекторами для питания комплектующих внутри системного блока. Данная конструкция позволяет снять неиспользуемые жгуты проводов, высвободив побольше места и придав более аккуратный вид внутренностям системного блока.

Длина проводов является достаточной для комфортного использования в корпусах типоразмера full tower и более габаритных с верхним расположением блока питания. В корпусах высотой до 55 см с нижнерасположенным блоком питания длина проводов также должна быть достаточной: до коннектора питания процессора — около 65 см. Таким образом, с большинством современных корпусов проблем быть не должно. Но в случае использования очень габаритных корпусов типоразмера full tower (и более) длина проводов до разъема питания процессора может оказаться недостаточной.

Все разъемы питания SATA Power угловые, что не всегда будет удобно при сборке.

Количество разъемов вполне достаточное для большинства применений, но группирование разъемов SATA Power только на двух шнурах может оказаться не слишком удобным в случае сборки системного блока в больших корпусах — полезнее было бы распределить эти разъемы по трем шнурам, а с учетом заявленной мощности хотелось бы видеть и большее количество разъемов SATA Power — порядка 7-10 штук на 3-4 шнурах.

Схемотехника и система охлаждения

Блок питания оснащен активным корректором коэффициента мощности, дроссель которого упакован в пластиковый корпус в открытом исполнении. Источник питания рассчитан на работу в электросетях с номинальным напряжением от 100 до 240 вольт, то есть имеет расширенный диапазон питающих напряжений. Это может оказаться полезным при работе от сети, в которой имеются значительные отклонения от номинальных значений напряжения.

Полупроводниковые элементы высоковольтных цепей размещены на одном компактном радиаторе, оребрение которого выполнено путем расщепления верхней части пластины. К достоинствам такой конструкции относится низкое аэродинамическое сопротивление теплорассеивающих элементов, а к недостаткам — низкая теплоемкость и сравнительно малая площадь теплорассеивания.

Транзисторы синхронного выпрямителя размещены на обратной стороне печатной платы и охлаждаются именно за счет последней (на лицевой стороне платы установлены небольшие теплоотводы).

Импульсные источники питания на основе преобразователей постоянного тока +3.3VDC и +5VDC располагаются на еще одной дочерней плате и дополнительного теплоотвода не имеют, что вполне типично для БП с активным охлаждением. Очевидно, что разработчики постарались спроектировать устройство из расчета минимального аэродинамического сопротивления элементов внутри корпуса БП, особенно около сильно нагревающихся элементов.

На основной плате присутствует вполне полноценный сетевой фильтр, включающий варистор и предохранитель, также имеется фильтр коммутационных помех, собранный на сетевом разъеме. В качестве высоковольтного конденсатора используется емкость под брендом Capxon, а вот низковольтные конденсаторы удивляют своим разнообразием: мы обнаружили конденсаторы под брендами Aishi, Samxon, Capxon и Jun Fu. В целом тут наблюдается некоторая экономия.

В блоке питания установлен вентилятор HA1425M12S-Z, он основан на подшипнике скольжения и изготовлен компанией Dongguan Honghua Electronic Technology. Подключение вентилятора — двухпроводное, через разъем.

Тестирование блока питания

Первым этапом испытаний является эксплуатация блока питания на максимальной мощности продолжительное время. Такой тест с уверенностью позволяет удостовериться в работоспособности БП.

В данном случае никаких проблем не возникло, если не считать низкой нагрузочной способности канала +3.3VDC.

Следующим этапом инструментального тестирования является построение кросснагрузочной характеристики (КНХ) и представление ее на четвертьплоскости, ограниченной максимальной мощностью по шине 3,3&5 В с одной стороны (по оси ординат) и максимальной мощностью по шине 12 В с другой стороны — по оси абсцисс. В каждой точке измеренное значение напряжения обозначается цветовым маркером в зависимости от отклонения от номинального значения.

Обозначение размера отклонений выходных напряжений от номинала Цвет Диапазон отклонения Качественная оценка более пяти процентов неудовлетворительно +5 процентов плохо +4 процента удовлетворительно +3 процента хорошо +2 процентов очень хорошо 1 процент и менее отлично −2 процента очень хорошо −3 процента хорошо −4 процента удовлетворительно −5 процентов плохо более пяти процентов неудовлетворительно

Стоит пояснить, что при наличии отклонений в пределах трех процентов параметры блока питания можно считать находящимися на хорошем уровне.

Отклонения значений выходных напряжений от номинала

КНХ позволяет нам определить, какой уровень нагрузки можно считать допустимым, особенно по каналу +12VDC, для тестируемого экземпляра. В данном случае отклонения действующих значений напряжения от номинала по каналу +12VDC не превышают трех процентов во всем диапазоне мощности, что является очень хорошим результатом.

При типичном распределении мощности по каналам отклонения от номинала не превышают 4% по каналу +3.3VDC, 2% по каналу +5VDC, а по каналу +12VDC — 3%. Впрочем, стоит отметить невысокую нагрузочную способность канала +3.3VDC в целом.

Данная модель БП хорошо подходит для мощных современных систем из-за высокой практической нагрузочной способности канала +12VDC.

Следующий тест призван определить максимальную мощность, которую можно подать через соответствующие разъемы при нормированном отклонении значения напряжения в размере 3% или 5% от номинала.

Качество питания видеокарты отклонения действующих значений напряжения от номинала

при нагрузке только через разъем PCI-E

В случае видеокарты с единственным разъемом питания максимальная мощность по каналу +12VDC составляет свыше 150 Вт при отклонении 3%.

Качество питания видеокарты отклонения действующих значений напряжения от номинала

при нагрузке через два разъема PCI-E

В случае видеокарты с двумя разъемами питания максимальная мощность по каналу +12VDC составляет около 220 Вт при отклонении 3% и свыше 250 Вт при отклонении 5%. Поскольку отклонение напряжения происходит в сторону уменьшения, использовать видеокарту с двумя разъемами питания, потребляющую больше 220 Вт, с данным блоком питания не стоит, чтобы избежать нестабильной работы. С практической точки зрения это означает, что с данным источником питания можно использовать подавляющее большинство современных видеокарт, включая решения на базе GTX 1070.

Качество питания системной платы отклонения действующих значений напряжения от номинала

при нагрузке только через разъем питания ATX

В случае системной платы максимальная мощность по каналу +12VDC составляет около 140 Вт при отклонении 3% и свыше 150 Вт при отклонении 5%. Поскольку сама плата потребляет по данному каналу в пределах 10 Вт, то высокая мощность может потребоваться для питания карт расширения — например, для видеокарт без дополнительного разъема питания, которые обычно имеют потребление в пределах 75 Вт. Так что и тут полученного значения мощности должно хватить.

Качество питания VRM CPU отклонения действующих значений напряжения от номинала

при нагрузке только через разъем питания процессора

В случае разъема питания процессора максимальная мощность по каналу +12VDC составляет свыше 150 Вт при отклонении 3%, что позволяет использовать почти любой десктопный процессор как для сокета Socket 1150/51/55/56, так и для Socket AM3/FM2.

Во время очередного этапа тестирования мы измеряем параметры электросети переменного тока, к которой подключен исследуемый блок питания, при работе последнего на постоянной мощности. На основании полученных данных рассчитываются параметры, определяющие экономичность и эффективность источника питания.

Экономичность блока питания рассеиваемая только блоком питания мощность

Экономичность рассматриваемой модели находится на очень хорошем уровне. 60 Вт этот блок питания рассеивает на мощности порядка 450 Вт, а на максимальной мощности он рассеивает 91,8 Вт. Абсолютные показатели не рекордные, но для решений сравнимой стоимости такие результаты являются одними из лучших.

Работа без нагрузки Режим I, А P, Вт PWR_Off 0,07 0,2 STB 0,137 0,5 Zload 0,148 3,5

Что касается работы в малонагруженных и ненагруженных режимах, то здесь также все весьма достойно: в неактивных режимах сам по себе БП потребляет около 0,5 Вт, а в активном режиме — около 3,5 Вт.

Эффективность блока питания коэффициент полезного действия и коэффициент мощности

при работе от сети переменного тока

Эффективность БП находится на уровне выше среднего. Согласно нашим измерениям, КПД данного БП достигает значения свыше 87% в диапазоне мощности от 300 до 650 ватт, максимальное зарегистрированное значение составило около 89% на мощности 400 Вт. Одновременно с этим, КПД на мощности 50 Вт составил около 73,6%.

Также мы измеряем пусковой ток в режиме холостого хода при полностью разряженных конденсаторах.

Пусковой ток, А 13,5

С точки зрения абсолютных значений, пусковой ток отнюдь не маленький, поэтому использования с дешевыми маломощными ИБП в данном случае лучше избегать, предпочтя им решения от 1000 В·А с двумя батареями на борту. Если же сравнивать с блоками питания аналогичной мощности, то показатели пускового тока у данного источника питания находятся на среднем уровне и далеки от максимальных зарегистрированных нами значений, что также можно оценить положительно.

Тепловой режим

Температура конденсаторов при работе на статичной мощности

в течение 20 минут

Термонагруженность в пределах 500 Вт относительно невысокая, на мощности 650 Вт — удовлетворительная.

Измерение уровня шума

При подготовке данного материала мы использовали методику измерения уровня шума блоков питания, которая пока имеет статус экспериментальной. Блок питания располагается на ровной поверхности вентилятором вверх, над ним на расстоянии 0,35 метра размещается измерительный микрофон шумомера Октава 110А-Эко, которым и производится измерение уровня шума. Нагрузка блока питания осуществляется при помощи специального стенда, имеющего бесшумный режим работы. В ходе измерения уровня шума осуществляется эксплуатация блока питания на постоянной мощности в течение 20 минут, после чего производится замер уровня шума.

Подобное расстояние до объекта измерения является наиболее приближенным к настольному размещению системного блока с установленным блоком питания. Данный метод позволяет оценить уровень шума блока питания в жестких условиях с точки зрения небольшого расстояния от источника шума до пользователя. При увеличении расстояния до источника шума и появлении дополнительных преград, имеющих хорошую звукоотражающую способность, уровень шума в контрольной точке также будет снижаться, что приведет к улучшению акустической эргономики в целом.

Уровень шума блока питания при работе на статичной мощности

в течение 20 минут с расстояния 0,35 метра

Шум источника питания находится на минимально заметном уровне при работе на мощности в пределах 350 Вт, на мощности 500 Вт шум чуть выше, но он все равно остается на низком уровне.

На максимальной мощности шум сильно возрастает, его уровень можно оценить как относительно высокий для жилого помещения даже в дневное время суток, хотя формально значения 40 дБА он не достиг. В офисе такой БП будет не слишком заметен даже при работе на максимальной мощности, чего в реальных условиях почти невозможно будет добиться в случае стандартных конфигураций.

Также мы оцениваем уровень шума электроники блока питания, поскольку в некоторых случаях она является источником нежелательных призвуков. Данный этап тестирования осуществляется путем определения разницы между уровнем шума в нашей лаборатории с включенным блоком питания и выключенным. В случае, если полученное значение находится в пределах 5 дБА, никаких отклонений в акустических свойствах БП нет. При разнице более 10 дБА, как правило, есть определенные дефекты, которые можно услышать с расстояния около полуметра.

На данном этапе измерений микрофон шумомера располагается на расстоянии около 40 мм от верхней плоскости БП, так как на бо́льших расстояниях измерение шума электроники весьма затруднительно. Измерение производится в двух режимах: дежурном режиме (STB, или Stand by) и при работающем на нагрузку БП, но с принудительно остановленным вентилятором.

Шум электроники Режим Отклонение, дБА Вентилятор остановлен 10 STB 0

В данном случае уровень шума электроники минимален, основную лепту в общий уровень шума блока питания вносит работающий вентилятор.

Оценка потребительских качеств

Потребительские качества Chieftec GPS-650C находятся на очень хорошем уровне: высокая нагрузочная способность канала +12VDC, низкий уровень шума и сравнительно высокая экономичность вполне могут сделать данное решение одним из лучших кандидатов на покупку. Несколько омрачает ситуацию низкая нагрузочная способность канала +3.3VDC, особенно с учетом максимальной мощности БП, а также относительно скромный набор разъемов и не очень длинные провода до них.

Итоги

Количество разъемов тут такое же, как у старшей модели, поэтому максимальная нагрузка в реальной системе будет ограничиваться именно данным фактором, то есть получить от данного блока питания более 450 Вт будет крайне сложно. Одновременно с этим при нагрузке в пределах 500 Вт по линии +12VDC особых претензий к БП нет. Таким образом, получается крутой пятисотваттник с «неотключаемым» запасом по мощности в размере около 30%.

Часто при сборке нового компьютера на основе одной из старших моделей процессора и видеокарты пытаются сэкономить на корпусе и блоке питания, и как раз в этом случае Chieftec GPS-650C может оказаться весьма подходящим решением, поскольку нагрузочная способность канала +12VDC у него действительно высокая, а шум на мощностях до 500 Вт находится на очень низком уровне. Даже при использовании этого БП в системе с мощным процессором и топовой видеокартой остается еще большой запас при комфортном уровне шума.

Модель произвела положительное впечатление, а с учетом ее розничной стоимости, которая на момент написания статьи составляла от 5000 , она способна заинтересовать любителей самосбора или просто желающих купить тихий блок питания с высокой нагрузочной способностью канала +12VDC.

Средняя цена T-14124017 Розничные предложения L-14124017-10

Блок питания Chieftec GPS-650C предоставлен на тестирование производителем