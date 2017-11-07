Files Go — первый доступный в Play Store файловый менеджер Google, больше похожий на продукт Apple

Компания Google без лишнего шума опубликовала в Play Store свой первый доступный для всех желающих файловый менеджер для Android. ПО называется Files Go.

Правда, чуть позже Google удалила его из онлайн-магазина, но это, видимо, связано с закрытым бета-тестированием, которое сейчас проводится. Files Go — не первый файловый менеджер Google, но первый, который будет доступен для установки в Play Store.

Желающие попробовать его прямо сейчас, могут воспользоваться ресурсом APKMirror. Для установки подойдёт любой смартфон, работающий под управлением ОС не ниже Android 5.0. Однако Files Go многим может не подойти. Дело в том, что это не совсем полноценный файловый менеджер. По крайней мере непосредственно сейчас в нём нет возможности свободно перемещаться по всем папкам файловой системы смартфона. Вместо этого есть различные разделы, как стандартные, так и соответствующие созданным пользователями папкам. И это весьма странно, так как больше похоже на подход Apple.