Док-станция Sonnet eGFX Breakaway Puck для создания внешней видеокарты доступна с адаптером Radeon RX 560

Появление интерфейса Thunderbolt 3 вернуло возможность создания внешних видеокарт для подключения к ноутбукам. Производители зачастую предлагают либо док-станции, которые не содержат видеокарты, либо аналогичные решения с уже установленной 3D-картой высокого класса.

Компания Sonnet выпустила док-станцию eGFX Breakaway Puck с картами подешевле. Новинка доступна с адаптером Radeon RX 570 и даже RX 560. Первая оценивается в 600 долларов, а вторая обойдётся в 450 долларов.

Габариты устройства составляют 152,4 х 130 х 51 мм при массе 1,88-2,38 кг. Набор портов включает HDMI, DisplayPort (x3) и Thunderbolt 3. Конечно, для работы устройство требует подключения комплектного блока питания. Производитель заявляет совместимость только с Windows 10, причём с версии 1703.