Смартфон iPhone X Tesla оснащен солнечной батареей

Компания Caviar в честь начала продаж смартфона iPhone X представила специальную версию iPhone X Tesla, которая оснащена возможностью заряжаться от света.
iPhone X Tesla от Caviar оснащен солнечной батареей, которая преобразовывает энергию света и с ее помощью восполняет заряд аккумулятора телефона. Данную версию смартфона назвали в честь компании Tesla, которая давно ведет разработки солнечных батарей для умных домов, производственных предприятий, электромобилей и так далее. Солнечная панель, примененная в iPhone X Tesla, является ударопрочной.
Корпус iPhone X Tesla выполнен из титанового сплава, смартфон получил авторский знак Caviar, название серии и 24-каратное золотое покрытие в определенных частях.
Цена новинки составляет 259 тыс. руб.