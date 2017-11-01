Система TrueDepth не будет реализована в основной камере следующего смартфона iPhone, считает KGI

Аналитик KGI Securities Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) заявил, что система камер TrueDepth, реализованная на фронтальной панели смартфона iPhone X, не переберется на заднюю панель в основную камеру следующего iPhone.
По его словам, Apple и так опередила конкурентов из мира Android, как минимум, на год. Поэтому в 2018 году она улучшит то, что дебютировало в iPhone X, сосредоточившись на своевременном выпуске новинки, снижении процента брака и стабильном уровне поставок.
Минг-Чи Куо согласен с тем, что система камер TrueDepth, реализованная на задней панели смартфона, может предложить больше возможностей для приложений дополненной реальности. Однако даже без такой камеры следующий iPhone будет являться привлекательным для пользователей благодаря другим техническим улучшениям.