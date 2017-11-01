Кроме того, стало невозможно дальнейшее продление гарантии на ноутбуки Apple MacBook Pro образца 2012 года с дисплеем Retina. Напомним, продление гарантии было связано с проблемами с антибликовым покрытием дисплея. На более поздние модели, в которых выявляется такой же дефект (отслаивающееся покрытие, как на нижней иллюстрации), продление гарантии пока действует.

Это модель Mac mini, представленная в середине 2011 года, модель iMac с экраном размером 21,5 дюйма (конец 2009 года) и 27-дюймлвый iMac (тоже конец 2009 года).

Одновременно с выходом новых компьютеров Apple ранее выпущенные модели устаревают. Со временем их дальнейший фирменный ремонт и замена теряют смысл. Тогда производитель вычеркивает эти модели из списка изделий, на которые распространяется указанный сервис. Недавно описанная участь коснулась трех моделей Mac, которые компания объявила устаревшими.

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Три модели компьютеров Apple объявлены устаревшими :

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