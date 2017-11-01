Робот Xiaofa стал сотрудником суда в Пекине

В одном из народных судов китайской столицы недавно начал работать новый сотрудник. Это робот Sanbot King Kong, разработанный компанией QIHAN. Адаптированный для потребностей суда экземпляр называется Xiaofa. Как утверждается, он выполняет базовые услуги в здании суда.

По словам его создателей, Xiaofa помнит и может объяснить более 7000 законов и правил, что позволяет ему помогать посетителям, которые хотели бы получить информацию о судебном процессе, его правилах и подробностях предыдущих слушаний.

Робот ростом 1,5 м оснащен камерами и микрофонами, которые позволяют ему ориентироваться в пространстве и общаться с людьми. Интеллектуальную составляющую робота, включая распознавание речи, обеспечивает IBM Watson и Nuance.

Как утверждается, от внедрения роботов, подобных Xiaofa, выигрывают как сотрудники суда, чья работа облегчается, так и посетители, поскольку сокращается время ожидания.

В этом году роботы Xiaofa появятся еще в нескольких китайских судах. Подробнее о роботе Sanbot King Kong производитель обещает рассказать на выставке CES 2018 в январе будущего года.