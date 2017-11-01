Камера Panasonic Lumix DC-G9 замечена в базе данных Wi-Fi Alliance

В базе данных организации Wi-Fi Alliance замечена камера Panasonic Lumix DC-G9. Во-первых, это подтверждает, что японский производитель готовит указанную модель к выпуску. Во-вторых, свидетельствует, что камера будет оснащена встроенным модулем беспроводного подключения, поддерживающим Wi-Fi.

Согласно предварительным сведениям, по части фотосъемки камера будет напоминать модель Lumix DC-GH5, представленную в начале года. В то же время, возможности видеосъемки будут изменены. Кроме того, камера позволит вести серийную съемку с очень высокой скоростью. Длина серии составит 60 кадров. Также в камере будет реализован режим съемки с повышенным разрешением путем соединения нескольких снимков.

Как утверждается, камера будет оснащена вспомогательным дисплеем, расположенным сверху. Ее цена составит 1200 евро.

Анонс Panasonic Lumix DC-G9 ожидается в ближайшие недели, а сроком начала продаж считается конец декабря или начало января.