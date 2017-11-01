Джулия Ларсон-Грин ушла из Microsoft

Джулия Ларсон-Грин (Julie Larson-Green) пришла в Microsoft в 1993 году, она работала над Visual C++ и Internet Explorer, а в 1997 году перешла в команду Office, чтобы работать над FrontPage.

В 2012 году Джулия Ларсон-Грин возглавила отдел, который занимался всеми аппаратными и программными разработками для Windows. В роли корпоративного вице-президента она следила за успешными запуском Windows 7, на тот момент перед ней уже отчитывались около 1400 менеджеров, разработчиков, создателей контента и прочих членов команды Windows.

На этой неделе было объявлено о том, что Джулия Ларсон-Грин приняла решение уйти из компании, в которой она провела последние 24 года. Полгода назад она перенесла операцию на спинном мозге, теперь же Джулия Ларсон-Грин заявила, что готова взять весь свой опыт, полученный в Microsoft, чтобы использовать его в другом месте.