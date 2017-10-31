Систему размерами 115 x 76 x 20,7 мм можно закрепить на мониторе или телевизоре, используя включенный в комплект поставки кронштейн VESA.

Конфигурация Zbox PI335 Pico включает 4 ГБ оперативной памяти LPDDR3 и 32 ГБ флэш-памяти eMMC. В оснащение компьютера входит слот microSD, три порта USB 3.0, один из которых выведен на разъем Type-C, порт Gigabit Ethernet, средства беспроводного подключения Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 4.2, а также гнезда для микрофона и наушников. Для подключения монитора есть выходы DisplayPort 1.2 и HDMI 2.0.

Основой мини-ПК Zotac Zbox PI335 Pico служит пассивно охлаждаемый двухъядерный процессор Intel Celeron N3350 (Apollo Lake). Он работает на частоте 1,1-2,4 ГГц под управлением ОС Windows 10 Home.

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Основой мини-ПК Zotac Zbox PI335 Pico служит процессор Intel Apollo Lake с пассивным охлаждением: Конфигурация Zbox PI335 Pico включает 4 ГБ оперативной памяти LPDDR3

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