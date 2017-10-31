Каталог Akasa пополнили системы жидкостного охлаждения Venom R10 и Venom R20

В ассортименте систем жидкостного охлаждения Akasa произошло пополнение. Новых позиций две — это замкнутые необслуживаемые системы Venom R10 и Venom R20. Они очень похожи друг на друга, различаясь только размерами радиаторов. Радиатор Venom R10 рассчитана на один вентилятор, Venom R20 — на два. Кстати, одной из общих черт Venom R10 и Venom R20 является отсутствие вентиляторов в комплекте поставки.
Модель Venom R10 (индекс по каталогу — AK-LC4001HS03) получила радиатор размерами 153 x 120 x 27 мм. Водоблок, совмещенный с помпой, связан с радиатором двумя четырехслойными армированными шлангами диаметром 12 мм и длиной 320 мм. Водоблок имеет медное основание, в котором сформированы микроканалы. В помпу встроена полноцветная светодиодная подсветка.
Размеры радиатора Venom R20 (AK-LC4002HS03) равны 272 x 120 x 27 мм.
Системы жидкостного охлаждения Venom R10 и Venom R20 совместимы с процессорами Intel в исполнении LGA 755, 115x, 1366, 2011 и 2066, а также с процессорами AMD в исполнении AM2, AM2+, AM3, AM3+, AM4, FM1, FM2 и FM2+.