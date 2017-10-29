Саудовская Аравия инвестирует 1 млрд долларов в Virgin Galactic, The Spaceship Company и Virgin Orbit

О Virgin Galactic мы писали уже не раз. Это одна из тех компаний, которые уже в ближайшее время создадут новую отрасль — коммерческий космический туризм. Такие полёты реализуют уже не первый год, но отдельной отраслью они не стали.

А вот Virgin Galactic, Blue Origin и SpaceX действительно изменят ситуацию. Это компании, которые уже сейчас инвестируют в данное направление миллиарды долларов, разрабатывая новые технологии. И это интересует далеко не только потенциальных туристов.

Как стало известно, Саудовская Аравия, в рамках инициативы по уменьшению зависимости от нефти, инвестировала в Virgin Galactic, The Spaceship Company и Virgin Orbit (являются частью Virgin Group) 1 млрд долларов, а ещё 480 млн долларов могут быть инвестированы чуть позже в рамках этой же сделки.

В пресс-релизе сказано, что фонд Public Investment Fund, посредством которого и будут инвестированы средства в Virgin Group, получит крупную долю в трёх вышеуказанных компаниях, но какую, не уточняется. Также в рамках сделки партнёры рассмотрят вариант постройки в будущем космического центра на территории Саудовской Аравии.