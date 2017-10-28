Ноутбук MSI GS63 7RD Stealth получил 3D-карту GeForce GTX 1050

В оснащение ноутбука также входит порт USB 3.1 (разъем USB-C, поддержка Thunderbolt 3), три порта USB 3.0 и один порт USB 2.0, слот SD, видеовыходы HDMI 1.4 и mini-DisplayPort 1.2. Проводное и беспроводное сетевое подключение обеспечивает контроллеры Killer. Питается ноутбук массой 1,8 кг от батареи емкостью 65 Вт∙ч.

Два слота для модулей SO-DIMM рассчитаны на установку до 32 ГБ памяти DDR4-2400. В состав подсистемы хранения может входить HDD типоразмера 2,5 дюйма и SSD типоразмера M.2, подключаемый в слот с поддержкой SATA и PCIe.

В ноутбуке размерами 380 х 249 х 17,7 мм установлен экран типа IPS размером 15,6 дюйма по диагонали. Его разрешение составляет 1920 х 1080 пикселей. Производитель отмечает, что экран охватывает 100% цветового пространства sRGB и 72% цветового пространства NTSC.

Компания MSI обновила линейку ультратонких нотбуков GS63 Stealth. Модель GS63 7RD Stealth построена на микропроцессоре Intel Core i7-7700HQ и оснащена 3D-картой GeForce GTX 1050 с 2 ГБ памяти GDDR5.

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