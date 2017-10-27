Планшет Microsoft Andromeda может быть оснащен сгибающимся дисплеем

В 2009 году Microsoft работала над концептом планшета Courier, который складывался пополам и был оснащен двумя дисплеями. В 2010 проект был отменен.

Согласно новым слухам, в данный момент Microsoft работает над новым планшетом со сгибающимся дисплеем, который проходит под кодовым названием Andromeda.

Планшет сможет осуществлять звонки в сетях мобильных операторов, в сложенном состоянии он по размеру будет сопоставим с большим смартфоном, поэтому вполне сможет помещаться в карман.

Microsoft Courier

Планшет будет оснащен однокристальной системой Snapdragon и будет работать под управлением полноценной операционной системы Windows 10.

На данной стадии это все детали о новом устройстве.