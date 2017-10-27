Lumia 535 — самый популярный Windows Phone в мире, Windows Phone 8.1 установлена на 73,8% совместимых устройств

Компания AdDuplex, которое помогает разработчиками для Windows Phone осуществлять перекрестное продвижение своих приложений, опубликовала свежую информацию о популярности различных версий мобильной ОС Microsoft и соответствующих смартфонов.
Операционная система Windows Phone 8.1 установлена на 73,8% совместимых устройств, второе место удерживает Windows 10 Mobile с долей 20,9%, на третьем идет Windows Phone 8, которая занимает 7,1% соответствующего рынка.
Самым популярным смартфоном Windows Phone в мире сегодня является Microsoft Lumia 535, доля которого составляет 13%. Следом идет Microsoft Lumia 640 с долей 10,2%. Третье место и 7,8% принадлежат смартфону Lumia 520, который возглавлял этот рейтинг в начале прошлого года.
Напомним, недавно Джо Белфиор (Joe Belfiore), бывший глава программы Windows Phone и нынешний корпоративный вице-президент Windows подтвердил грядущую кончину Windows 10 Mobile и Windows Phone.