Напомним, недавно Джо Белфиор (Joe Belfiore), бывший глава программы Windows Phone и нынешний корпоративный вице-президент Windows подтвердил грядущую кончину Windows 10 Mobile и Windows Phone .

Самым популярным смартфоном Windows Phone в мире сегодня является Microsoft Lumia 535, доля которого составляет 13%. Следом идет Microsoft Lumia 640 с долей 10,2%. Третье место и 7,8% принадлежат смартфону Lumia 520, который возглавлял этот рейтинг в начале прошлого года.

Операционная система Windows Phone 8.1 установлена на 73,8% совместимых устройств, второе место удерживает Windows 10 Mobile с долей 20,9%, на третьем идет Windows Phone 8, которая занимает 7,1% соответствующего рынка.

Компания AdDuplex, которое помогает разработчиками для Windows Phone осуществлять перекрестное продвижение своих приложений, опубликовала свежую информацию о популярности различных версий мобильной ОС Microsoft и соответствующих смартфонов.

Lumia 535 — самый популярный Windows Phone в мире, Windows Phone 8.1 установлена на 73,8% совместимых устройств

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Lumia 535 — самый популярный Windows Phone в мире, Windows Phone 8.1 установлена на 73,8% совместимых устройств: Второе место удерживает Windows 10 Mobile с долей 20,9%

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