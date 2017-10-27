Как можно понять из пресс-релиза, посвященного покупке, все сотрудники компании Navionics, штаб-квартира которой находится в Италии, сохранят свои рабочие места. Финансовые условия сделки не разглашаются.

Поскольку компания Navionics известна среди мореплавателей высокоточными электронными картами, приобретение хорошо дополняет собственное предложение Garmin в этой области и позволит расширить клиентскую базу.

Компания Garmin, специализирующаяся на выпуске GPS-навигаторов и спортивных часов, сообщила о покупке компании Navionics S.p.A. — поставщика электронных навигационных карт и мобильных приложений для мореплавания.

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Компания Garmin покупает компанию Navionics: Сумма сделки неизвестна

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