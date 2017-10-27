Показать все

Компания Garmin покупает компанию Navionics

Ctrl

Теги: Garmin

Источник: Garmin

1174

Компания Garmin, специализирующаяся на выпуске GPS-навигаторов и спортивных часов, сообщила о покупке компании Navionics S.p.A. — поставщика электронных навигационных карт и мобильных приложений для мореплавания.

Сумма сделки неизвестна

Поскольку компания Navionics известна среди мореплавателей высокоточными электронными картами, приобретение хорошо дополняет собственное предложение Garmin в этой области и позволит расширить клиентскую базу.

Как можно понять из пресс-релиза, посвященного покупке, все сотрудники компании Navionics, штаб-квартира которой находится в Италии, сохранят свои рабочие места. Финансовые условия сделки не разглашаются.

27 октября 2017 Г.

22:01

Ctrl
ПредыдущаяСледующая

Все новости за сегодня

Компания Garmin покупает компанию Navionics: Сумма сделки неизвестна

Саудовская Аравия первой предоставила гражданство… роботу: Местом для этого необычного события была выбрана конференция для инвесторов Future Investment Initiative 2

Аналитики Strategy Analytics считают, что сегмент умного дома будет одним из основных на рынке интернета вещей: Strategy Analytics оценили рынок IoT1

Опубликован отчет Intel за третий квартал 2017 года: Наибольший вклад в доход компании приходится на подразделение Client Computing Group7

По итогам текущего года доля экранов IPS на рынке ноутбуков вырастет до 37%: В следующем году более 40% ноутбуков будут оснащаться дисплеями IPS18

Оформившим предзаказ на iPhone X предлагают ждать смартфон 5-6 недель: Вы вряд ли сможете купить новый iPhone X раньше начала-середины декабря95

Lumia 535 — самый популярный Windows Phone в мире, Windows Phone 8.1 установлена на 73,8% совместимых устройств: Второе место удерживает Windows 10 Mobile с долей 20,9%20

MSI также отказалась разгонять хотя бы одну из своих пяти моделей видеокарты GeForce GTX 1070 Ti: MSI представила пятёрку карт GTX 1070 Ti2

Alphabet улучшила все основные финансовые показатели: Alphabet отчиталась за третий квартал 2017 года6

Четыре видеокарты Inno3D GeForce GTX 1070 Ti основаны на разных печатных платах, но все они референсные: Inno3D представила четыре карты GeForce GTX 1070 Ti

Боковая стенка нового варианта корпуса Corsair Carbide SPEC-04 изготовлена из стекла: На корпус распространяется двухлетняя гарантия1

Камера Hasselblad X1D возглавила рейтинг DxOMark, первой получив более 100 баллов: Оценка Hasselblad X1D — 102 балла14

Начат прием предварительных заказов на 3D-карты EVGA GTX 1070 Ti: Ассортимент EVGA пополнили четыре модели

Ricoh анонсирует выпуск объективов HD Pentax-D FA* 50mm F1.4 SDM AW и HD Pentax-DA* 11-18mm F2.8: Окончательные наименования двух моделей, спецификации и цены будут объявлены в 2018 году16

Компьютерный корпус Akasa Galileo ST предназначен для системы на плате типоразмера mini-STX с пассивно охлаждаемым процессором: Корпус Akasa Galileo ST способен охладить процессор в исполнении LGA115x с TDP до 35 Вт9

Видеокарты Palit GTX 1070 Ti Dual и GTX 1070 Ti JetStream работают на референсных частотах: Palit тоже не стала разгонять видеокарты GTX 1070 Ti3

Google продлила гарантию на смартфоны Pixel 2 до двух лет и ответила на жалобы пользователей: Google утверждает, что по скорости деградации светодиодов дисплей Pixel XL 2 не хуже и не лучше дисплеев, установленных в других флагманских смартфонах37

Планшет Microsoft Andromeda может быть оснащен сгибающимся дисплеем: Планшет будет оснащен однокристальной системой Snapdragon19

Samsung и Xiaomi занимают почти половину второго по величине рынка смартфонов: Xiaomi может стать крупнейшим поставщиком смартфонов в Индии уже в четвертом квартале4

Сегодня начинается прием предзаказов на iPhone X: iPhone X поступит в продажу 3 ноября41

Zotac оставила без заводского разгона даже модель GeForce GTX 1070 Ti AMP Extreme: Zotac представила три карты GTX 1070 Ti2

Xiaomi представила массажное кресло за $600: В режиме работы энергопотребление составляет 100 Вт, а уровень шума не превышает 55 дБ14

Xiaomi представит новую серию смартфонов 2 ноября: Синяя молния, вероятно, подразумевает поддержку технологии быстрой зарядки Quick Charge 3.0 или 4.01

Смартфон Samsung Galaxy A7 (2018) с 6 ГБ ОЗУ замечен в Geekbench: Выход смартфона ожидается в начале следующего года

Фронтальная камера смартфона Oppo R11s полагается на систему ИИ: Тем временем Oppo R11s уже появился на официальной сайте3

Бюджетный смартфон Philips X596 получил 4 ГБ ОЗУ и аккумулятор емкостью 4000 мА•ч: В зависимости от объема флэш-памяти цена составляет 170 или 225 долларов4

997
1318

iXBT TV

  • Cкладной смартфон с двумя экранами, ноутбуки для профессионалов

  • Обзор комплекта для сборки компактного игрового ПК Corsair Bulldog 2.0

  • Обзор беззеркальной фотокамеры Fujifilm X-A3 формата APS-C со сменными объективами

  • Обзор беззеркальной фотокамеры Fujifilm X-A10 формата APS-C со сменными объективами

  • Планшеты для подводного чтения, дешевый безрамочный смартфон и автономная VR-гарнитура

  • Обзор 3D-принтера Funtastique Evo: дешевая, но вполне функциональная DIY-модель

  • Обзор робота-пылесоса Polaris PVCR 0920WV Rufer с функцией влажной протирки полов

  • Новинки Google на любой вкус: Pixel 2, Pixel 2 XL, Pixelbook, Clip, Home Mini и Max

  • Обзор водонепроницаемого бинокля Canon 10x42L IS WP с оптическим стабилизатором

  • Обзор компактного вертикального пылесоса Kitfort КТ-525

  • Обзор 15-дюймового игрового ноутбука MSI GE63VR 7RF Raider 4K с 4K-экраном

  • Ракета вместо самолета, умные AC Amazon, робот-мяч

1212

Теги

Календарь

октябрь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Рекомендуем почитать

Подпишитесь на нас:

Подписка на новости и конкурсы:

Все подписки

Copyright © 1997—2017.

О сайте
Наши проекты
Полезные ссылки
Связь с администрацией

Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

Copyright © 1997-2017